Australian Open : Rafael Nadal ne peut pas encore garantir sa présence à Melbourne

Après avoir fait sa rentrée lors du tournoi d’exhibition d’Abou Dhabi ce week-end, Rafael Nadal n’est pas encore certain de participer à l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem, prévu du 17 au 31 janvier.

"L’idée est d’aller en Australie et de faire de mon mieux", a confié l’Espagnol, qui n’avait plus joué depuis le mois d’août. "Mais si je suis totalement honnête, je ne peux pas le garantir. Je dois discuter avec mon staff. Cela fait plus de quatre mois que je n’ai plus joué un match officiel."

À Abou Dhabi, Nadal s’est incliné à deux reprises contre l’Ecossais Andy Murray puis le Canadien Denis Shapovalov. "La semaine a été positive", a déclaré le Majorquin. "J’ai eu l’opportunité de jouer en extérieur, dans de très bonnes conditions météo et face à de très bons joueurs. J’ai pu avoir un niveau compétitif pendant deux matches cette semaine, c’est quelque chose de très positif pour moi. Je crois toujours que je serai compétitif comme je l’ai été au cours des quinze dernières années. J’ai la motivation et la passion pour atteindre mes objectifs".

Nadal compte vingt titres du Grand Chelem à son palmarès tout comme Roger Federer et Novak Djokovic. Le Suisse sera absent à Melbourne après une opération au genou tandis que le Serbe n’a pas encore confirmé sa participation avec le flou qui entoure son statut vaccinal. Seuls les joueurs et joueuses qui sont vaccinés pourront se rendre en Australie.