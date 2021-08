ATP Winston-Salem : David Goffin désigné tête de série N.2 et exempté du premier tour

David Goffin (ATP 19) participera la semaine prochaine au tournoi ATP 250 sur dur de Winston-Salem, en Caroline du Nord, où il espère retrouver rythme, repères et confiance à la veille de l'US Open, la dernière levée du Grand Chelem du calendrier, qui se dérouelra du 30 août au 11 septembre à New York. Le Liégeois, 30 ans, qui se remet d'une blessure à la cheville droite, a demandé et reçu une wild card pour cette épreuve du circuit dotée de 717.955 dollars.

Encore 19e mondial jusqu'à lundi, où il dégringolera au 30e rang, le N.1 belge a été désigné tête de série N.2 de ce tableau comprenant 48 joueurs et qui verra notamment s'affronter au premier tour le Britannique Andy Murray (ATP 105), ancien N.1 mondial et l'Australien Nick Kyrgios (ATP 81). Le natif de Rocourt, lui, est exempté du premier tour et attendra le vainqueur du match entre le Brésilien Thiago Monteiro (ATP 94) et l'Australien James Duckworth (ATP 69).

C'est la quatrième fois de sa carrière que David Goffin participera au tournoi de Winston-Salem, qu'il n'a plus disputé depuis? 2014. Son meilleur résultat y demeure une accession en quart de finale, en 2012 et 2014.

La tête de série N.1 est l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 12), battu vendredi en quart de finale du tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Cincinnati par le Russe Daniil Medvedev (ATP 2). Les autres têtes d'affiche sont le Britannique Daniel Evans (ATP 28), tête de série N.3, le Croate Marin Cilic (ATP 39), ancien vainqueur de l'US Open, tête de série N.6, ou encore les jeunes espagnol Carlos Alcaraz (ATP 55), 18 ans, et italien Lorenzo Musetti (ATP 62), 19 ans.