ATP Vienne : Tiafoe surprend Tsitsipas et passe en quart

L'Américain Frances Tiafoe (49e joueur à l'ATP) a réalisé une performance sous les yeux du public de la Wiener Stadthalle de Vienne en s'offrant la tête de série N.1 Stefanos Tsitsipas, le 3e meilleur joueur mondial, 3-6, 6-3 6-4 jeudi en huitièmes de finale du tournoi de Vienne.

En un peu moins de deux heures (1h51) le jeune américain de 23 ans est parvenu à se mettre le public dans la poche et renverser le match alors qu'il avait perdu le premier set nettement et semblait loin du standard de jeu de la tête de série N.1.

Si les statistiques des deux joueurs peuvent paraitre proches sur l'ensemble du match, le jeune Grec a commis toute de même six doubles fautes et perdu son service aux plus mauvais moments du 3e set.

Tiafoe affrontera l'Argentin Diego Schwartzman tombeur de Gaël Monfils un peu plus tôt 7-6 (7/5), 4-6, 6-2 en quart de finale.