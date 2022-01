"Cela fait du bien de gagner deux matches d'affilée", a-t-il poursuivi. "C'est sûr que je n'ai pas eu beaucoup de matches ces derniers mois. Là, maintenant, en me sentant bien, je peux enfin me concentrer pleinement sur le tennis. La combativité est revenue. Lors du premier match, c'était moins bien, mais j'ai gagné. C'était le plus important. Et là, le deuxième match, c'était déjà nettement mieux. Donc, j'espère que cela va continuer... "

"Ce fut un très bon match", a-t-il confié à Belga après sa victoire. "J'ai très bien commencé, dès le début, avec un break. Jusque-là, j'avais mal entamé mes matches et là j'étais tout de suite bien dans mes frappes. Je suis donc super content de ma prestation. J'ai bien géré, je suis resté très calme, j'ai bien servi. Et j'ai pris les choses en mains lorsque j'avais les opportunités, surtout au deuxième set, quand il essayait de s'accrocher avec son service. Après une ou deux balles de break, j'ai pu concrétiser, donc je suis content de mon niveau de jeu aujourd'hui".

"Cela fait un moment que je ne l'ai plus rencontré", a-t-il confié à Belga au sujet de son prochain adversaire. "On connaît Andy Murray, toutes ses qualités, la panoplie de coups qu'il possède. C'est l'un des meilleurs contreurs du circuit, et il en avait besoin, car Basilashvili est capable de jouer un tennis incroyable. Quand il frappe des deux côtés, parfois, il joue tout seul et là il n'y a rien à faire. Il faut arriver à le contrer, à ce qu'il fasse des fautes, qu'il surjoue. Murray, s'il se sent bien, a les armes pour battre énormément de joueurs".

Même s'il aura sans doute l'avantage de la fraîcheur physique, David Goffin sait qu'il peut s'attendre à une grande bagarre contre Andy Murray. L'Ecossais, 34 ans, ancien N.1 mondial et triple vainqueur de Grand Chelem, est en effet toujours déterminé à revenir au plus haut niveau après deux opérations à la hanche droite.

"Mon niveau de jeu monte petit à petit. Il faut passer par là", a poursuivi le N.1 belge. "C'est encourageant. Maintenant, il n'y a rien de fait, il faut continuer à s'accrocher, à chaque match, et espérer que cela se passe aussi bien demain".