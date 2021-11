ATP Stockholm : Andy Murray s'offre Jannik Sinner au 2e tour

Eliminé du Masters de tennis, ATP Finals, depuis la semaine dernière et sa rapide élimination à Paris-Bercy, l'Italien Jannik Sinner n'avait plus grand chose à gagner au tournoi ATP 250 de Stockholm. Mercredi, au 2e tour de cette épreuve sur surface dure dotée de 635.750 euros, le 10e mondial a été éliminé par l'ancien N.1 mondial, aujourd'hui 143e au classement ATP à 34 ans, le Britannique Andy Murray : 7-6 (7/4) et 6-3. Sinner était dispensé de premier tour à l'instar des quatre premières tête de série.

Le vainqueur de l'European Open d'Anvers, âgé d'à peine 20 ans, sera premier remplaçant du Masters à partir de dimanche à Turin, en Italie.