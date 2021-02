ATP Singapour : Gillé et Vliegen décrochent leur cinquième titre ATP en double

Sander Gillé et Joran Vliegen ont décroché leur cinquième titre en double sur le circuit ATP, dimanche. Le duo a battu la paire australienne formée par Matthew Ebden et John-Patrick Smith 6-2, 6-3 en finale du tournoi ATP 250 de Singapour, épreuve sur surface dure dotée de 300.000 dollars. La rencontre a duré 1 heure et 5 minutes.

Gillé, 30 ans, et Vliegen, 27 ans, respectivement 41e et 37e au classement ATP du double, s’étaient déjà imposés à Bastad, Gstaad et Zhuhai en 2019 et à Noursoultan l’an passé. Ils ont également été battus en finale à Kitzbühel en 2019. La paire belge compte aussi 13 succès sur le circuit Challenger.