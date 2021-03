ATP Rotterdam : Medvedev et Zverev dehors au premier tour

Daniil Medvedev, N.3 mondial et finaliste du dernier Open d’Australie, a été éliminé au premier tour du tournoi ATP 500 de Rotterdam mercredi. Le Russe, première tête de série, a été battu en deux sets 7-6 (4), 6-4 face au Serbe Dusan Lajovic (ATP 27).

En fin de rencontre, le Russe a perdu son sang froid en fracasant sa raquette alors que son adversaire allait servir pour le gain du match. Medvedev, 25 ans, participait pour la quatrième fois de sa carrière au tournoi de Rotterdam. Son meilleur résultat est une demi-finale en 2019, perdue face au Français Gaël Monfils. En 2020, il avait également été éliminé au premier tour face au Canadien Vasek Pospisil. En perdant aujourd’hui, le Russe dit adieu à la deuxième place mondiale qu’il convoitait. En cas de finale, le Russe serait en effet devenu le dauphin de Novak Djokovic au classement ATP à la place de Rafael Nadal.

►►► À lire aussi : ATP Rotterdam : Un David Goffin sérieux se qualifie facilement pour le deuxième tour

Plus tôt dans l’après-midi, un autre cador avait déjà pris la porte puisque Alexander Zverev a également été éliminé. L’Allemand, 7e mondial et tête de série N.3 du tournoi de tennis ATP 500 joué sur dur et doté de 1.117.900 euros, a été battu dès son entrée en lice par le Kazakh Alexander Bublik (ATP 43).

Zverev, quart-de-finaliste à l’Open d’Australie, s’est incliné 7-5, 6-3 devant Bublik après 1h19 de jeu à peine. Le Kazakh a confirmé son bon état de forme, lui qui restait sur une finale perdue contre l’Australien Alexei Popyrin dimanche à Singapour. Bublik défiera au deuxième tour l’Américain Tommy Paul (ATP 56), tombeur en deux sets de l’Italien Lorenzo Sonego (ATP 35). C’était la cinquième participation de Zverev au rendez-vous néerlandais, où il n’a jamais atteint le dernier carré. Son meilleur résultat est un quart de finale perdu contre le Français Gaël Monfils en 2016.