ATP Rome : la rentrée de Nadal, Thiem, Zverev et Serena Williams forfaits

Les deux finalistes de l'US Open, l'Autrichien Dominic Thiem et l'Allemand Alexander Zverev, ont déclaré forfait pour le Masters 1000 de Rome, ont indiqué les organisateurs du tournoi italien qui commence lundi. L'Américaine Serena Williams a également renoncé à se rendre dans la capitale italienne.

Thiem et Zverev s'affrontent dimanche en finale de l'US Open à New York et ont préféré éviter un long déplacement pour pouvoir jouer à Rome.

Serena Williams, battue par Viktoria Azarenka en demi-finale de l'US Open, est pour sa part blessée au tendon d'Achille. La Canadienne Bianca Adreescu, blessée au genou, sera aussi absente à Rome.

L'Espagnol Rafael Nadal, qui a renoncé à l'US Open, effectuera pour sa part sa rentrée au Foro Italico. Le Majorquin y jouera son premier tournoi depuis Acapulco en février.