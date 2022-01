David Goffin, 39e au classement ATP, a échoué, dans la nuit de mercredi à jeudi, à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi ATP de Melbourne, une épreuve sur surface dure dotée de 521.000 dollars, en Australie.

Le Liégeois de 31 ans s'est incliné en deux sets (7-5, 6-3) face au Slovaque Alex Molcan, 24 ans et 88e joueur mondial. Le match, qui a duré 1h40, a été interrompu par la pluie au cours du deuxième set.

Ce n'était pas facile aujourd'hui", a-t-il dit à Belga après sa défaite. "J'ai eu des difficultés à rentrer dans le match, ce qui était un peu normal après plusieurs mois sans jouer. Finalement, j'y suis parvenu et il y a eu des bons passages. On voit néanmoins que lorsqu'il y a eu des points importants, je les ai un peu moins bien gérés. Le dernier jeu, après l'interruption, reflète d'ailleurs un peu le match. Je fais des bons points, mais je ne saisis pas mes occasions. Néanmoins, j'ai repris goût à la compétition, me battant plus contre l'adversaire que contre moi-même, ce qui est positif."

"Si je devais le rejouer, je pense que j'aborderais ce match de la même manière", a-t-il poursuivi. "J'étais assez offensif et cela s'est joué à quelques points. Mes frappes partaient mieux, j'étais moins tendu, physiquement je me sentais bien. Dans l'ensemble, c'est mieux déjà que ce que j'ai fait les neuf derniers mois. Il faut essayer de continuer et de s'améliorer. Quand on revient d'aussi loin, cela ne revient pas d'un claquement de doigts. En tout cas, la motivation est là et j'espère qu'à Sydney, je pourrai renouer avec la victoire."

Il s'agissait, en effet, du premier duel officiel de David Goffin sur le circuit depuis une défaite au premier tour à l'US Open contre l'Américain Mackenzie McDonald, avant qu'il ne mette un terme à sa saison en raison d'une blessure au genou gauche. Également battu en double, dans la soirée, aux côtés du Bulgare Grigor Dimitrov, le N.1 belge tâchera désormais de rebondir la semaine prochaine au Sydney Tennis Classic, le tournoi ATP 250 de Sydney, qui servira d'ultime préparation à l'Open d'Australie.