Le Géorgien Nikoloz Basilashvili s’est qualifié samedi pour la finale du tournoi ATP d’Indian Wells Masters en battant l’Américain Taylor Fritz 7-6 (7/5), 6-3, l'un des plus grands faits d’armes de sa carrière.



Basilashvili va rencontrer un autre finaliste surprise, le Britannique Cameron Norrie (tête de série N.26), qui avait battu un peu plus tôt le Bulgare Grigor Dimitrov 6-2, 6-4.



Basilashvili, tête de série N. 29, est à la recherche de son troisième titre ATP de la saison après ses succès à Doha et Munich. Le Géorgien de 29 ans a sauvé trois balles de set pour s’emparer de la première manche dans le tie-break.



Dans la deuxième, les deux adversaires ont remporté chacun leur service jusqu’au septième jeu, lorsque Basilashvili a fait le break pour mener 4-3. Il a remporté la demi-finale sur sa quatrième balle de match face à Fritz, chouchou du public, en décochant un coup droit qui a laissé l’Américain sur place. Fritz (39e mondial) avait été le tombeur surprise d’Alexander Zverev (4e).



Basilashvili ou Norrie, le vainqueur de cet Indian Wells décoiffant sera totalement inattendu et déjà historique. Depuis que les Masters 1000 existent (280 tournois depuis 1990), c’est la première fois que les quatre demi-finalistes étaient classés hors du Top 25.



Le Géorgien et le Britannique n’avaient jamais dépassé les 1/8es de finales dans des tournois de cette importance. Dans le désert californien, ils se disputeront le titre. Improbable.



Même si le trio magique Djokovic-Nadal-Federer était absent, Medvedev, Tsitispas, Zverev, Rublev et Ruud – tous membres du Top 10 – figuraient bien sur la ligne de départ. Ils sont tous tombés au fil des tours.