ATP Halle : Ugo Humbert surprend tout le monde et s'offre son titre le plus prestigieux

Le Français Ugo Humbert (ATP 31) a remporté dimanche le tournoi ATP 500 de Halle. Il a surpris le Russe Andrey Rublev (ATP 7), tête de série numéro 4 du tournoi, pour s'imposer 6-3, 7-6 (7-4) et s'offrir le titre le plus prestigieux de sa carrière. Le joueur de 22 ans a réalisé une superbe semaine en Allemagne en éliminant tour à tour l'Allemand Alexander Zverev (ATP 6) et le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 21), qui venait d'éliminer le grand favori Roger Federer (ATP 8). Il a encore surpris tout le monde dimanche face à Andrey Rublev, le favori de cette finale. Après Anvers et Auckland en ATP 250 l'année dernière, il s'agit du troisième titre de la jeune carrière du Français. Il reste pour l'instant toujours invaincu en trois finales disputées sur le circuit professionnel.