ATP Gstaad : Zizou Bergs écarte Otte et rejoint le 2e tour

Zizou Bergs, jeune épouvantail du tennis belge, rêve de l’atmosphère de la Coupe Davis -... Zizou Bergs est le jeune Belge en forme dans le monde du tennis actuellement ! À 21 ans, il vient de remporter le deuxième tournoi challenger de sa saison et de sa carrière, ce week-end à Lille. Et ce, en sortant des qualifications. Des victoires qui lui permettent de bondir de 65 places au classement, pour arriver aux alentours de la 265e place mondiale, et désormais rêver de Grand-Chelem. Il entame d’ailleurs cette semaine une préparation sur terre en espérant pouvoir disputer les qualifications de Roland Garros, en mai prochain.