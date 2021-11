ATP Finals : Novak Djokovic s'impose face à Casper Ruud et réussit son entrée en matière

Novak Djokovic s'est imposé face au Norvégien Casper Ruud, 8e mondial, en ouverture du groupe Vert lors de la deuxième journée des Finals de tennis ATP, lundi à Turin en Italie, disputés sur surface dure et dotés de 7,250 millions de dollars.

Le Serbe, numéro 1 mondial, l'a emporté en deux manches 7-6 (7/4) et 6-2 au bout de 1 heure et 30 minutes de match seulement.

Novak Djokovic ajoute ainsi un 39e succès dans un Masters. Il égale Ivan Lendl au deuxième rang, loin derrière encore le recordman, le Suisse Roger Federer (59).

Le jeune Norvégien, 22 ans, participe pour la première fois au Masters qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison. Il a remporté cette année cinq tournois: Genève, Bastad, Gstaad, Kitzbühel et San Diego, tout comme Djokovic d'ailleurs (l'Open d'Australie, Belgrade, Roland-Garros, Wimbledon, Paris)

A 21h00, le Grec Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, affrontera le Russe Andrey Rublev (ATP 5).

En cas de victoire finale, Novak Djokovic rejoindrait le Suisse Roger Federer au nombre de victoire en Masters (6), ce qui ferait aussi de lui, à 34 ans, le plus vieux joueur à remporter le Masters, le second de plus de 30 ans après Federer en 2011. Assuré de terminer numéro 1 mondial pour la septième fois (un record), le Serbe a en effet remporté cinq fois le Masters en 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015.

Dimanche, dans le groupe rouge, l'Allemand Alexander Zverev, 3e mondial, avait profité de l'abandon de Matteo Berrettini (ATP 7) alors que l'Italien était mené 1-0 dans le second set après avoir perdu le premier 7-6 (9/7). Le Russe Daniil Medvedev, 2e mondial et tenant du titre, avait lui pris la mesure du Polonais Hubert Hurkacz (ATP 9) 6-7 (5/7), 6-3 et 6-4.

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour des demi-finales croisées. Après douze éditions à Londres entre 2009 et 2020, le Masters a pris la direction de l'Italie et de Turin. La ville du Piémont accueillera le traditionnel épilogue de la saison jusqu'en 2025.