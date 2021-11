ATP Finals : Novak Djokovic est-il vraiment seul contre tous ?

Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Casper Ruud et Hubert Hurcacz : huit noms pour un titre. Les huit meilleurs joueurs de la saison écoulée, rassemblés en un seul et même tournoi pour se départager et décrocher l’un des trophées les plus prestigieux de la saison. Un monstre parmi ces surdoués : Novak Djokovic. Le Serbe terminera la saison à la première place du classement ATP pour la septième fois, un record absolu, tout simplement. "Nole" qui a remporté trois des quatre Grand-Chelem cette saison. Mais est-il forcément seul contre tous au moment d’aborder les ATP Finals de Turin ? Pas forcément…

La relève répond présente au Masters depuis plusieurs années

Parmi les huit joueurs présents pour cette nouvelle édition du Masters, quatre (!) l’ont déjà remporté. Djokovic, évidemment, mais aussi Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev. Le Serbe s’est imposé à cinq reprises et a perdu deux finales. Dire que Djokovic est le seul et unique grand favori, est donc un peu présomptueux et serait également un manque de respect envers les sérieux adversaires du numéro un mondial. Le Masters est devenu la vitrine préférée des jeunes stars mondiales, qui compteront bien la mettre à profit cette année encore. Le palmarès de ces dernières années est parlant : 2020 : Daniil Medvedev (contre Dominic Thiem)

2019 : Stefanos Tsitsipas (contre Dominic Thiem)

2018 : Alexander Zverev (contre Novak Djokovic)

2017 : Grigor Dimitrov (contre David Goffin)

2016 : Andy Murray (contre Novak Djokovic)

2015 : Novak Djokovic (contre Roger Federer)

2014 : Novak Djokovic (contre Roger Federer)

2013 : Novak Djokovic (contre Rafael Nadal)

2012 : Novak Djokovic (contre Roger Federer)

2011 : Roger Federer (contre Jo-Wilfried Tsonga) La tendance récente est claire, la "Next Gen", qui est depuis devenue la "New Gen", a pris le relais au Masters alors qu’elle peinait à faire trembler le Big Three en Grand-Chelem. Federer, Nadal et Djokovic arrivaient de plus en plus émoussés et fatigués au terme de la saison. Le "tournoi' arrive en toute fin de saison et ils ont tous déjà beaucoup donné. Un joueur comme Rafael Nadal par exemple n’a jamais remporté le tournoi, en partie en raison de son état de forme en novembre. Novak Djokovic, qui a réalisé des saisons exceptionnelles ces dernières années, n’a pourtant plus remporté la compétition depuis 2015. Un état de fait qui n’enlève rien aux performances des vainqueurs des compétitions mais qui est à prendre en considération quand on sait que cette fois, Djokovic s’est accordé une pause de près de deux mois entre sa défaite en finale de l’US Open et son retour à la compétition début novembre.

Djoko plus frais cette année

Novak Djokovic arrive donc ressourcé et reboosté à Turin, un nouvel endroit après douze années passées à Londres. Un changement de lieu symbolique qui pourrait aider Djoko à enrayer la dynamique négative de ces dernières années. Tout comme les nombreux accomplissements réalisés par le numéro un mondial cette année. Il a tout gagné (ou presque) durant l’année écoulée. "La bête" reste quelque peu blessée suite à sa défaite en finale de l’US Open face à Daniil Medvedev. Une défaite qui lui a coûté le super Grand-Chelem sur une année civile, alors que c’est Alexander Zverev qui l’avait privé du Grand-Chelem doré (les 4 GC + les JO) à Tokyo. Deux joueurs qui l’ont battu dans des moments très importants cette saison, qui sont donc capables de le battre, mais que Djokovic connaît de mieux en mieux et dont il se méfie particulièrement. La défaite de Nole à Flushing Meadows a laissé des traces et a été suivie de sept semaines loin des compétitions pour le Serbe. Il est sans doute (un peu) revanchard au moment d’aborder la compétition, et de se frotter à la crème de la crème du tennis mondial actuel, une très grosse tranche de la nouvelle génération. Autre motivation, Djokovic pourrait égaler le record de victoires au Masters détenu par Roger Federer (avec six victoires). Pour celui qui ne cesse de vouloir prouver qu’il est le meilleur de tous les temps, il s’agit d’une très belle opportunité. Il ne faut pas négliger non plus le fait que Djoko a réussi son retour à la compétition puisqu’il a remporté le premier (et le seul) tournoi qu’il a disputé, le Masters 1000 de Paris, face à Daniil Medvedev, vainqueur du Masters de Londres l’an dernier, faut-il encore le rappeler.

Sept contre un

Se dessine donc une sorte d’affrontement entre Novak Djokovic et les autres joueurs présents à Turin. Avec le sentiment du côté serbe de devoir l’emporter pour calmer un peu les ardeurs de la nouvelle génération. Cette dernière, très bien représentée, aura à coeur de prouver une fois encore qu’il faut désormais compter sur elle dans les grands moments, bien déterminée à jouer les trouble-fêtes. Difficile de savoir si le vainqueur sera le numéro un mondial ou l’un des sept autres, mais il est fort probable que ces ATP Finals nous réservent encore beaucoup de spectacle !