ATP Finals : Alexander Zverev remporte son 2e Masters face à un Daniil Medvedev impuissant

Rappelons tout de même que les deux protagonistes de cette finale sont ceux qui ont disputé le plus de rencontres cette saison !

Daniil Medvedev a semblé quelque peu émoussé de sa longue et belle saison.

Jeu blanc pour commencer : Daniil Medvedev donne le ton, en s’appuyant sur son très bon premier service. Pas de quoi embêter Zverev qui répond en enchaînant trois jeux. Un break qui tombe rapidement dans cette rencontre et dans ce set. L’Allemand prend une petite option dans cette première manche, 3-1. Medvedev ne parvient pas à inquiéter cet Alexander Zverev-là, il faut dire qu’il est impressionnant.

Le jeu de service suivant du Russe est encore disputé, mais cette fois il s’en sort, plus entreprenant et agressif, 3-2.

On a l’impression que le match s’équilibre un peu, mais Zverev conserve son avantage au marquoir, et Medvedev continue à faire un peu plus d’erreurs qu’à l’accoutumée, son jeu reste trop irrégulier pour inquiéter Zverev. D’autant que ce dernier est vraiment impressionnant sur ses mises en jeu.

Le tombeur de Novak Djokovic, continue son chemin sans sourciller dans cette finale, 6-4 en une grosse demi-heure.

La deuxième manche ne commence pas sur de meilleurs augures… Daniil est breaké d’entrée de jeu, un break confirmé par Alexander, 2-0. Le spectacle n’est pas tout à fait au rendez-vous. Medvedev ne trouve pas de réponse à donner à son adversaire.

Les jeux défilent assez rapidement, 17 minutes 3-2. Medvedev ne trouve pas de solution, Zverev ne lui laisse pas vraiment sa chance non plus. Les deux hommes nous offrent malgré tout encore quelques jolis points dans cette rencontre.

Un break aura été suffisant dans chaque set pour Alexander Zverev, toujours très costaud au service et qui n’a pas dû forcer son talent pour remporter le deuxième Masters de sa carrière.