Un petit tour et puis s’en va. Dès son premier match à Dubaï, David Goffin a été éliminé par Kei Nishikori (ATP 41) en deux sets (6/3, 7/6).

Exempté de premier tour à Dubaï, David Goffin rencontrait Kei Nishikori au deuxième tour du tournoi de Dubaï (ATP 500). Après une belle victoire lors du tournoi de Montpellier, le Liégeois avait perdu dès son deuxième match à Rotterdam et à Doha. Le résultat ici est donc encore plus décevant ici puisqu’il n’a pas remporté le moindre match.

Goffin n’est pas monté sur le terrain avec énormément de confiance, ayant perdu ses trois rencontres face au Japonais dans le passé. Le premier tournant a lieu à 2-1 en faveur de Nishikori lorsque le numéro 1 belge perd son jeu de service sur la première balle de break du Japonais. Les jeux s’enchaînent alors que Nishikori s’apprête à servir pour le gain du premier set. Goffin obtient sa toute première balle de break mais manque sa volée. Son adversaire en profite pour clôturer le premier set sur le score de 6-3.

La deuxième manche commence sur un scénario assez similaire. À 1-1, Goffin se fait breaker sur la quatrième balle de break de Nishikori (2-1). Les jeux suivants sont plus serrés mais l’ancien finaliste de l’US Open s’accroche et sauve deux balles de débreak pour Goffin à 3-2. Goffin continue d’y croire et empoche finalement le service du Japonais pour revenir à 4-4.

Alors qu’il semblait enfin revenu dans la partie, le Liégeois retombe directement dans ses travers en perdant à nouveau sa mise en jeu sur la deuxième balle de break pour Nishikori. Alors qu’il sert pour le match, Nishikori se fait de nouveau surprendre et concède le débreak sur la troisième balle de break de Goffin. Tout est à faire (5-5).

Le deuxième set est définitivement bizarre. Après deux petits breaks en 16 jeux, un quatrième break s’enchaîne lorsque Nishikori repasse devant à 6-5 et s’apprête, une nouvelle fois, à servir pour le match. Cette fois-ci, le Japonais obtient une même deux balles de match mais ne parvient toutefois pas à conclure et concède le tie-break (6-6).

Malgré la frustration due à ses occasions ratées, Nishikori ne se laisse pas démobiliser et prend un avantage certain (4-0). Goffin n'abdique pas et perd le tie-break sur le score de 7-3. Malgré les opportunités, Goffin est défait en deux sets (6/3, 7/6).

Au prochain tour, Nishikori affrontera Aljaz Bedene (ATP 59) en pour une place en quarts de finale. De son côté, Goffin va désormais se concentrer sur le Masters de Miami qui commence la semaine prochaine.