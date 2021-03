ATP Doha : David Goffin s’incline contre Taylor Fritz malgré trois balles de match

David Goffin s’est incliné au deuxième tour du tournoi ATP 250 de Doha contre Taylor Fritz, 33e joueur mondial en trois sets 1-6, 7-5, 6-7 (9/11) au bout du suspense ! Cela s’est joué à très peu de choses dans le tie-break de la troisième manche.

►►► À lire aussi : " David Goffin baby ! ", Roger Federer heureux de recroiser le Belge à l’entraînement

Dans le premier set, le Belge n’a pas vraiment eu l’occasion de montrer de quoi il était capable alors que l’Américain est lui très bien entré dans la rencontre. Le résultat de la première manche est sans appel, 6-1 en une petite demi-heure.

La deuxième manche a été plus disputée. Fritz a de nouveau rapidement breaké Goffin pour mener 2-1 et puis 3-1 mais notre compatriote est cette fois parvenu à contrebreaker pour revenir à 3-3 et même à inverser totalement la tendance dans ce set pour l’emporter 7-5.

La dernière manche a mal commencé pour le Liégeois, breaké d’entrée. De nouveau assez serein, il n’a pas paniqué et est revenu dans le set pour mener 3-2. La suite du set a été très serrée, les deux joueurs se sont tiré la bourre jusqu’au bout. Mais Goffin est parvenu à tirer son épingle du jeu et à se procurer une première balle de match sur le service de Fritz. Ce dernier qui ne tremble pas, et s’offre un tie-break.

Les compteurs sont un peu remis à zéro. David débute très bien ce jeu décisif, avant de flancher quelque peu. Les balles de match se succèdent, cette rencontre va sans doute se jouer sur un petit coup de chance. Et c’est finalement Taylor Fritz qui est parvenu à s’en sortir, il rencontrera Denis Shapovalov au prochain tour. Déception pour le Belge qui est vraiment passé tout près de la victoire.