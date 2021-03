ATP Doha : " David Goffin baby ! ", Roger Federer heureux de recroiser le Belge à l’entraînement

Le tournoi ATP de Doha se tient en ce moment au Qatar. David Goffin et Roger Federer font partie des joueurs qui y participent. Ce qui marque d’ailleurs le retour à la compétition du Suisse après une très longue absence.

L’ex numéro un mondial retrouve donc pas mal de monde après treize mois d’absence. Ce mardi, l’ATP a publié des images sympas de son retour sur les courts. Alors qu’il arrivait sur le terrain pour s’entraîner face à Dominic Thiem, Roger a semblé particulièrement content de recroiser David Goffin, occupé sur le terrain juste à côté. Le Suisse a salué le Belge d’un très spontané "David Goffin, baby, comment ça va ?". Salutations et retrouvailles s’en sont suivies entre les deux "clans" à travers les filets séparant les terrains.

Si on sait qu’il y a toujours beaucoup d’admiration de la part de David pour son idole de jeunesse Roger, un respect mutuel s’est installé entre les deux hommes qui se sont rencontrés à onze reprises sur le circuit (pour une seule victoire du Belge). La jolie histoire avait commencé à Roland-Garros, en 2012, Goffin était alors encore tout jeune dans le monde professionnel du tennis. Et visiblement, Roger voit toujours Goffin comme un "baby" presque dix ans plus tard.