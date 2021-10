ATP Anvers, Zizou Bergs : "C’est bizarre d’être le seul Belge ; David Goffin me manque beaucoup"

Zizou Bergs est la vedette belge du tournoi d’Anvers. Et la seule, si l’on ne tient compte que du simple (il y a cinq Belges en double, dont la paire Sander Gillé/Joran Vliegen, et Xavier Malisse). En l’absence de David Goffin, et après les éliminations de Michael Geerts et Gauthier Onclin en qualifications, il est le seul Belge présent dans le tableau final de l’European Open 2021. "C’est très bizarre, pour moi. En fait, David me manque beaucoup. Et c’est étrange d’être le seul Belge dans le tableau. D’habitude, David est devant moi. Et auparavant, il y avait aussi Steve Darcis, Ruben Bemelmans, Kimmer Coppejans. C’est bizarre qu’ils ne soient pas là. J’espère qu’ils reviendront."

Du coup, c’est lui, le numéro deux "noir-jaune-rouge", qui focalise toute l’attention. "Honnêtement, cela donne un peu plus de pression. Mais pas trop. Je reste Zizou, un joueur qui est présent grâce à une wild-card. Je suis là pour essayer de faire un parcours comme celui de l’année dernière, pour faire de mon mieux, pour livrer une bonne prestation."

Ce qu’il avait fait l’année dernière, c’est tout simplement franchir un tour lors du premier tournoi ATP de sa carrière, en battant le 45e mondial, Albert Ramos Vinolas. Au deuxième tour, il ne s’était incliné qu’en trois manches, face au 17e joueur mondial, Karen Khachanov. "Ce qui est fou, c’est que l’année dernière, j’étais 530e mondial. Et que maintenant, je suis 180e/190e. Je viens de réussir une saison incroyable, avec trois victoires en tournois challengers. Beaucoup de choses ont changé pour moi, et je suis ici pour la première fois avec un classement 'respectable', pour un tournoi de ce niveau. Et je ne suis pas au bout de la route, bien sûr. J’ai franchi une première étape. On verra ce qui se passera ces prochaines années, mais j’ai confiance, et je crois que je peux encore monter plus haut."