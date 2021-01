ATP Antalya : Goffin efface Travaglia et se hisse en demi-finale

David Goffin a franchi sans trembler le cap des quarts de finale du tournoi ATP d'Antalya. Notre compatriote a écarté en deux petits sets l'Italien Stefano Travaglia : 6-3, 6-2.



Goffin poursuit son joli parcours en Turquie. Il enchaine une troisième victoire convaincante pour se hisser dans le dernier carré. Après le Français Pierre-Hughes Herbert et l'Espagnol Nicola Kuhn, c'est Travaglia (ATP 75) qui a fait les frais de la bonne forme du Liégeois.

Le N.1 belge - 16e mondial - a bouclé sa rencontre en un peu plus d'une heure. Régulièrement bousculé sa mise en jeu dans le premier set, il a bien résisté (même s'il a concédé un break). Il a surtout mis son adversaire sous pression et s'est emparé à quatre reprises de son service. Plus serein dans la deuxième manche, il a validé assez aisément son troisième succès de l'année.



Au prochain tour, il affrontera le vainqueur du duel entre Nikoloz Basilashvili et Alex De Minaur.