ATP : Andy Murray, roi des lieux, balaye Benoit Paire pour son retour au Queen's

L'Écossais Andy Murray a balayé le Français Benoît Paire 6-3, 6-2 pour son retour à la compétition mardi sur le gazon du Queen's, à Londres, où il disputait son premier match depuis plus de trois mois.

L'ancien N.1 mondial, âgé de 34 ans, n'a joué que deux tournois cette saison à cause de problèmes à une hanche. Il avait perdu à Rotterdam contre le Russe Andrey Rublev le 3 mars et n'avait plus disputé qu'un double depuis, en mai à Rome, avec Feliciano Lopez.

Murray (124e mondial) a remporté cinq fois le Queen's, traditionnel tournoi de préparation à Wimbledon.

Paire a enregistré sa 16e défaite en 18 matchs cette année.