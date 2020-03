Astucieux : Tiafoe travaille son service à la cuillère... dans sa cuisine

L'ATP et la WTA, gestionnaires des circuits professionnels masculin et féminin de tennis, ont décidé de prolonger la suspension de la saison jusqu'au 7 juin et de geler les classements en raison de la pandémie de coronavirus, selon un communiqué commun.

"La saison professionnelle de tennis est suspendue jusqu'au 7 juin 2020, y compris les circuits (de l'échelon inférieur) Challenger et ITF. A ce jour, les tournois programmés à partir du 8 juin sont maintenus selon le calendrier prévu", ont indiqué les instances.

Comme dans d'autres disciplines, certaines sportives et certains sportifs partagent leur quotidien par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Ce vendredi, c'est le joueur de tennis Frances Tiafoe qui a présenté son entrainement. L'Américain de 22 ans, actuellement 81e au ranking ATP, surprend son adversaire avec un service à la cuillère.

Un geste qui prend une saveur supplémentaire quand on se rend compte qu'il effectue cela dans sa cuisine. Y a-t-il songé ? Probablement pas.