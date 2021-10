"Ce fut un match incroyablement difficile", a reconnu Alison Van Uytvanck en conférence de presse après sa victoire samedi en finale du tournoi de tennis de Nur-Sultan au Kazakhstan. La Grimbergeoise y a enlevé le 5e titre de sa carrière sur le circuit WTA après une bataille de 2h20 et après avoir perdu la première manche 1-6 avant de gagner 6-4 et 6-3 les deux suivantes.

"Yulia (Putinstseva) a joué un premier set incroyable. Je ne jouais pas si mal, mais elle ne manquait rien. Cela m’a mis une forte pression. J’ai essayé de continuer à croire en moi, à rester agressive, à me battre pour chaque point. Et c’est ce que j’ai fait. En tennis, les choses peuvent changer. Cela a réussi. Je suis super contente. J’ai maintenant gagné mes cinq finales. Je ne peux pas être plus heureuse. Ce fut une année difficile pour moi. Cela me donne de la confiance. En arrivant, ici lundi je n’aurais jamais pensé gagner ici. C’est très spécial et aussi parce que j’ai battu Yulia Putintseva que je n’avais jamais battue (4 défaites en quatre matches auparavant, ndlr). Je savais que ce serait un match difficile, mais la battre chez elle en finale, cela signifie beaucoup pour moi."

Alison Van Uytvanck a remporté ce titre en l’absence de sa coach Ann Devries. "Même si elle n’était pas ici, c’est grâce à elle que je gagne aujourd’hui. Elle m’aide beaucoup, me parle beaucoup. Elle regarde tous mes matches, me donne les infos dont j’ai besoin. Pour moi, ce fut comme si elle était présente".

Alison Van Uytvanck va faire l’impasse sur Indian Wells en raison du long voyage de onze heures qui aurait été nécessaire pour rejoindre la Californie. "Je vais rentrer chez moi, prendre quelques jours de repos, j’en ai besoin, et ensuite me préparer pour Tenerife (18-24 octobre) et jouer encore deux ou trois tournois et essayer de finir la saison comme aujourd’hui."