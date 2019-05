Arthur De Greef battu en finale du Challenger d’Heilbronn

Arthur De Greef s’est incliné en finale du tournoi de tennis Challenger de Heilbronn, en Allemagne, une épreuve sur terre battue dotée de 92.040 euros, dimanche battu par la première tête de série et 69e joueur du monde, le Serbe Filip Krajinovic, 27 ans. Arthur De Greef, 27 ans également, 225e joueur du monde, a été battu en deux manches 6-3, 6-1 et 62 minutes de jeu. Arthur De Greef espérait ajouter un 3e titre sur le circuit Challenger à son palmarès après ses succès en 2016 à Liberec et l’an dernier à Ostrava. Le Bruxellois entame dès cette semaine les qualifications en vue de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem de la saison.