En tant que président du Conseil des joueurs, Novak Djokovic, le numéro un mondial, en accord avec Rafael Nadal et Roger Federer a ainsi proposé aux joueurs du top 100 en simple et du top 20 en double de contribuer à cette opération.

Le fameux " Big Three " composé de Novak Djokovic , Rafael Nadal et Roger Federer a proposé de venir en aide aux joueurs qui pourraient se retrouver en difficultés en raison de la pandémie du Coronavirus. Comme c’est le cas dans les autres sports, le tennis est à l’arrêt et cette situation risque bien de se prolonger encore quelque temps. Face à cette paralysie, les stars mondiales du tennis ont décidé d’apporter leur contribution en récoltant des fonds destinés aux joueurs plus "précarisés".

Arnaud Bovy : "Un bel acte de solidarité du Big Three pour aider les joueurs en difficultés" - © MATTHEW STOCKMAN - AFP

"La majorité des joueurs classés après la 250e place mondiale ne sont pas soutenus par leur fédération et n’ont pas de sponsors. Ils sont donc en quelque sorte livrés à eux-mêmes. L’ATP compte environ 700 membres et nous devons essayer de prendre soin de tous. Ils sont la base du tennis et la base du sport professionnel. Les 250 premiers joueurs mondiaux ont, pour la plupart, disputé les qualifications pour l’Open d’Australie. Ce qui leur garanti une somme d’argent décente. La véritable lutte financière se déroule au-delà de la 250e place " a expliqué le Serbe sur les réseaux sociaux.

10.000 dollars à chaque joueur

Alors que l’ATP aurait prévu d’allouer un million de dollars pour les joueurs classés entre la 150e et la 400e place mondiale, le Big Three a donc ciblé la tranche de joueurs situés entre la 250e et la 700e place. L’objectif du projet serait d’octroyer 10.000 dollars à chaque joueur situé dans cette tranche. Ce qui au total représenterait une somme estimée entre 3 et 4,5 millions de dollars. Pour récolter un tel montant, le Big Three compte donc sur la solidarité des meilleurs joueurs qui donneraient entre 5000 et 30.000 dollars, selon un barème progressif en fonction du classement et de leurs gains. Le trio Djokovic-Nadal-Federer compte aussi sur l’aide de l’ATP et des grands chelems pour reverser notamment une partie de la dotation du Masters de Londres au Fonds de soutien. Et si le Masters n’avait pas lieu, une redistribution du prize money à l’Open d’Australie pourrait être envisagée selon Novak Djokovic.

Un acte de solidarité

Même si aucun accord n’a encore été conclu avec le top 100 mondial, cette initiative a été accueillie avec un certain soulagement du côté des joueurs professionnels moins bien classés. C’est le cas du Liégeois, Arnaud Bovy, 592e à l’ATP : " Je trouve que c’est un très beau projet. Nous en avons discuté entre joueurs mais rien n’a encore été officialisé à ce jour et les fonds n’ont donc pas encore été versés. Nous l’avons appris via les réseaux sociaux. Cela dit, s’il n’y a encore rien de concret, c’est quand même une très belle preuve de solidarité de la part de ces grands joueurs. Je trouve admirable de la part de ces stars de penser aux difficultés rencontrées par les joueurs moins bien classés ".

Arnaud Bovy espère donc que ce projet se concrétisera en attendant la reprise des compétitions : " Comme tous les autres joueurs classés entre la 250e et la 700e place, on souhaite qu’un accord soit trouvé avec le top 100. Nous n’avons pas de revenus pour le moment. Ce n’est toutefois pas dramatique à court terme mais il ne faudrait pas que cette situation s’éternise, même si la santé reste évidemment la priorité. Nous sommes en quelque sorte en chômage technique mais c’est pareil pour tous les sportifs. Je pense que tous les métiers, ou presque, sont impactés par cette crise sanitaire ".

En attendant la reprise des compétitions, le Liégeois, âgé de 19 ans, prend son mal en patience en s’entraînant chez lui avec sa sœur, tout en suivant les conseils prodigués à distance par son coach, Steve Darcis.