Arnaud Bovy entame sa nouvelle vie de joueur de tennis professionnel

Il y a des moments plus importants que d'autres, dans la vie d'un joueur de tennis. On ne parle pas très souvent du tout début, mais entamer une carrière professionnelle, c'est excitant, émouvant, plein de promesses. Et c'est la concrétisation d'un rêve. Le jeune joueur belge Arnaud Bovy en a terminé avec son parcours chez les jeunes. En 2018, il a participé à 3 Grands Chelems juniors, et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. A 18 ans, il passe pro cette semaine, à l'occasion du petit tournoi de Monastir, en Tunisie. Il a déjà joué un tournoi "Future", l'année dernière, en Belgique, et il a atteint les demi-finales, mais la vraie entrée "chez les grands", c'est maintenant. Il commence, tout naturellement, au bas de l'échelle. Aidé d'Ananda Vandendooren, l'entraîneur que l'AFT, l'Association Francophone de Tennis, met à sa disposition. Aidé aussi d'un préparateur physique, et de toute sa famille. Et dans la famille Bovy, le tennis est omniprésent. La grande soeur d'Arnaud, Margaux, 21 ans, est déjà professionnelle. La petite soeur, Juliette, 12 ans, rêve de suivre les traces de ses aînés. Rencontre avec Arnaud Bovy, sa maman, son préparateur physique, et deux entraîneurs français qu'il vient de côtoyer lors d'un stage de six semaines à l'Académie Mouratoglou... Arnaud Bovy, 18 ans, joueur de tennis maintenant professionnel Arnaud, c'est le moment, c'est maintenant que tout commence... J'ai toujours rêvé de vivre de ma passion, le tennis. Tout ce qui s'est passé avant, c'était exceptionnel, j'ai vécu des moments inoubliables, mais c'était l'échauffement. Et c'est maintenant que tout commence. J'ai hâte de me lancer dans cette nouvelle carrière. C'est excitant, sans doute. Mais cela fait-il peur, aussi ? Je ne dirais pas que cela me fait peur. Tout le monde rêve de vivre de sa passion. En tout cas d'essayer. Je vais tout faire pour y arriver. Je vais bosser très dur, mais toujours avec le sourire et avec plaisir. Et oui, c'est super-excitant. Vous êtes prêt à ce que ce soit un peu difficile, au début ? C'est difficile tout au long d'une carrière. On a des défaites, et des victoires. Au début, ce sera un peu une découverte, pour moi. Je vais tout donner. J'aurai des défaites, mais je ne m'arrêterai pas à ça, je continuerai, et j'irai toujours de l'avant, pour progresser. L'objectif du début, ce sera de prendre un maximum de points, évidemment, mais aussi d'élever mon niveau de jeu, au fur et à mesure des semaines, pour aller toujours plus loin. Est-ce que des joueurs belges, ou d'anciens joueurs, vous ont expliqué comment se passait la transition entre les juniors et les professionnels ? Je n'ai pas spécialement reçu des conseils de leur part, mais j'apprends en les regardant. Et je pense qu'il faut se faire sa propre idée. Il ne faut pas forcément suivre une personne en particulier, parce que chacun a son propre chemin. Je vais me créer ma propre voie, et j'espère que ce sera la meilleure possible.

Arnaud Bovy - © RTBF Avez-vous des objectifs pour votre première saison professionnelle ? Je n'ai pas un objectif concret, en terme de classement. Mon premier objectif sera de progresser, de prendre un maximum d'expérience, de gagner un maximum de matches, de voir que mon niveau évolue chaque jour, et que j'apprends de mes erreurs. Je veux toujours aller de l'avant, sans baisser les bras. C'est la période des voeux. Que peut-on vous souhaiter pour 2019 ? De ne pas vous blesser ? C'est le souhait de tous les joueurs, c'est sûr. Mais je veux voir le positif, donc ne pas dire "ne pas", mais plutôt dire "gagner des matches". Et prendre un maximum de plaisir dans cette nouvelle vie. J'espère que cette carrière durera longtemps, et que je pourrai vivre de ma passion. Qu'est-ce qui vous plait le plus dans la vie de joueur de tennis, vie que vous aviez déjà avant de devenir professionnel ? Ce sont des émotions qui sont un peu indescriptibles. C'est vivre des moments incroyables. Par exemple, si je vais en Roumanie, je vis des instants inoubliables, parce que tout est totalement différent, là-bas. Et puis, à côté de ça, je vais à Roland-Garros, à Wimbledon, à l'US Open, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Ce qui me plait, c'est de pouvoir voyager énormément, et de vivre de cette passion. Si je suis amené, parfois, à me plaindre, j'essaye de relativiser, et de savourer cette chance unique de pouvoir jouer au tennis, parce que c'est ma passion. J'ai toute ma famille qui est derrière moi, et qui me soutient, avec mon staff. Et ce qui vous plait le moins, dans cette vie de joueur de tennis ? Honnêtement, il n'y a pas vraiment quelque chose qui me déplaît. Oui, parfois, quand je pars en tournoi, il est difficile d'être loin de mes proches. C'est la chose qui peut être délicate, à certains moments, parce qu'ils me manquent. Quand on est à l'autre bout du monde, ce n'est pas facile. Mais sinon, tout me plaît.

Joëlle Bovy, maman d'Arnaud Bovy Joëlle, vous avez quatre enfants, dont trois jouent au tennis. Le tennis, c'est une passion pour toute la famille ? Ca l'est devenu. Quand ils étaient petits, on leur a fait faire plein de sports différents. A cette époque, on allait plutôt faire une marche, sac au dos, que d'aller dans un musée ou au théâtre et au cinéma. Ils ont fait du basket, de la gym, de la natation, Arnaud a fait du foot. Mais aussi un peu de tennis, parce que leur père, Christian, avait fait un peu de tennis. On considérait que c'était un beau sport, mais il n'y avait aucune volonté de développer autre chose que du plaisir. Et petit à petit, ils ont, chacun à leur tour, lâché les autres sports, pour demander à faire plus de tennis. C'est vrai que c'est toujours un peu la question qu'on se pose, savoir si on fait bien ou pas, de les pousser vers la compétition. Il ne faut pas se leurrer, quand ils sont petits, c'est quand même les parents qui mettent l'impulsion. Si on ne va pas les conduire à l'entraînement, si on n'accepte pas les semaines de compétition, je ne pense pas que l'enfant va le demander de lui-même, quand il a 5, 6, 7 ans. Je pense qu'ils y ont pris vraiment du plaisir, et que du coup, c'est devenu une passion familiale. Après, on essaye de ne pas oublier le quatrième, qui n'aime pas le tennis. Il adore accompagner son frère et ses soeurs, et les aider dans leurs projets. Mais le sport en tant que tel, ce n'est pas trop ça, pour lui. On essaye de trouver un équilibre familial par rapport à ça. Mais ça mange beaucoup de temps et d'énergie. Votre fille Margaux a 21 ans, et elle est déjà professionnelle. Elle a été la première à dire qu'elle voulait faire du tennis son métier ? Quelque part, oui, parce que c'est l'aînée. Mais en fait, Arnaud est monté pour la première fois sur un terrain de tennis parce qu'il a vu sa grande soeur prendre des cours dans notre village. Il était impossible de le sortir du terrain, quand j'allais conduire Margaux à l'entraînement. Un jour, le prof m'a dit de lui laisser Arnaud, qui devait avoir trois ans. Et c'est là qu'il a commencé à taper ses premières balles. Et le professeur nous a dit qu'il ne ratait pas une balle. Depuis ce jour, Arnaud n'a plus jamais quitté sa raquette. Il a fait d'autres sports, mais il a très vite dit qu'il avait envie de faire du tennis sa passion, ou sa passion du tennis, je ne sais pas comment je dois le dire. Pour Margaux, je pense que c'est venu sur le tard. Elle faisait du tennis avec plaisir, mais c'est en grandissant qu'elle a trouvé l'amour de ce sport, l'amour de la compétition, et le plaisir dans le dépassement d'elle-même. Ce sont deux parcours différents.

Arnaud Bovy à l'entraînement - © RTBF Quand on est parents d'enfants qui disent vouloir en faire leur métier, cela fait peur ? Après tout, il n'y a que 100 ou 200 joueurs dans le monde qui gagnent leur vie grâce au tennis... Je pense qu'au départ, on les écoute, et on n'y croit pas. Et puis, en les voyant grandir, et en voyant les sacrifices qu'ils font, l'abnégation avec laquelle ils s'entraînent, l'absence de sorties, les goûters d'anniversaires manqués, là on se dit "pourquoi pas". Ce n'est pas "pourquoi ne pourraient-ils pas y arriver", on n'en est pas là, mais "laissons-les s'épanouir dans leurs projets de vie, et essayons de leur permettre de saisir leur chance". Après, cela durera deux ans, trois ans, ou plus, on ne sait pas. Mais s'ils n'y arrivent pas, pour nous, en tant que parents, ce ne sera vraiment pas grave. J'espère qu'eux ne le vivront pas mal, et qu'on sera là pour les aider, le cas échéant. On est tout à fait conscients que les chances d'y arriver sont vraiment infimes. Mais pourquoi ne pas essayer ? Moi, personnellement, ce qu'ils tentent ne m'effraye pas, parce qu'ils ont la tête bien sur les épaules, et qu'ils sont conscients qu'ils peuvent ne pas y arriver. On le vit sereinement. Mais quand son fils devient professionnel, cela fait quoi à une maman ? Vous êtes fière ? Je ne sais pas si je peux dire que je suis fière. Je n'aime pas ce mot. Je pense qu'on est fiers de ses enfants, quoi qu'ils fassent. Et ce n'est pas parce qu'il gagne des matches ou qu'il joue bien au tennis que je suis plus fière de lui que de mon deuxième fils, qui ne fait pas de sport de haut niveau. Je n'aime pas le terme "fierté", mais je suis heureuse pour lui. L'année dernière, je l'ai vu s'épanouir, revenir de Grands Chelems après avoir mangé à côté de Rafael Nadal, qui est son idole. Et ça, ce n'est pas de la fierté, c'est un bonheur extrême, de me dire "waow", quelle expérience de vie, quelle construction pour lui, finalement. Il reste mon enfant, mon gamin, Arnaud, qui je pense est une belle personne. Et tant que ça ne lui monte pas à la tête, tout va bien.

Valentin De Jaeger, préparateur physique d'Arnaud Bovy Valentin, vous travaillez avec Arnaud depuis cinq ans. Il entame sa carrière professionnelle. Vous pensez qu'il est prêt, et qu'il a bien évolué, ces dernières années ? Oui, surtout quand on voit d'où il vient, notamment par rapport à sa taille. Il a bien grandi, et il a pris du poids, aussi. La progression est intéressante. Maintenant, il va se jeter dans le grand bain, et on va voir ce que cela va donner. Mais je pense qu'il est prêt, et qu'il a les qualités pour y arriver. Vous en parlez beaucoup avec lui, de ce "grand bain" ? On ne se met pas de pression par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on travaille pour y arriver. On en discute, mais on ne se met pas de pression, on ne se fixe pas d'objectifs bien particuliers. Mais on sait vers où on veut aller, donc on travaille pour ça. Vous le voyez heureux de ce qui lui est déjà arrivé, et de ce qui lui arrive maintenant ? Bien sûr, on le voit heureux. C'est un bonheur de l'entrainer, parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est un vrai plaisir. Et c'est la même chose pour ses 2 soeurs, dont je m'occupe aussi, Margaux et Juliette. C'est très gratifiant pour moi, de travailler avec eux. A côté de ça, il a passé une super-année sur tous les grands tournois, et je pense que ça lui a donné envie d'y retourner, le plus rapidement possible. On verra bien. Comment décide-t-on de la façon dont on va commencer sa carrière professionnelle ? Je pense qu'il faut déjà limiter les déplacements, essayer de rester le plus près possible de son pays, pour ne pas accumuler trop de fatigue dans les trajets. Et il faut réfléchir au calendrier, ce qu'il est possible de faire, et s'il y a des bons coups à faire. Ce sera à discuter avec le staff-tennis. Mais pour ma partie, la partie physique, il faut limiter les déplacements, essayer de ne pas engranger trop de fatigue. Et dès qu'il pourra passer dans la catégorie au-dessus, les 25.000 dollars, ce sera intéressant de le faire.

Kerei Abakar, directeur du haut niveau à l'Académie Mouratoglou Kerei, avant d'entamer sa carrière professionnelle, Arnaud Bovy est venu effectuer un stage de six semaines à l'Académie Mouratoglou, dans le sud de la France. Son programme était très chargé, avec du tennis, du fitness, des exercices physiques, des soins, des massages, de la cryothérapie, etc. Vous avez supervisé le tout. Que pensez-vous de lui ? Je le connaissais déjà avant, parce que je le croisais sur tous les Grands Chelems (NDLR, Kerei Abakar est, pendant les Grands Chelems, l'entraîneur du Grec Stefanos Tsitsipas, le 15e joueur du monde). Il a un sacré potentiel, et il a beaucoup de choses à travailler, surtout au niveau état d'esprit.

L'Académie Mouratoglou - © RTBF C'est-à-dire ? Arnaud est quelqu'un de très exigeant, donc il peut se frustrer très vite. Du coup, cela peut de temps en temps lui porter préjudice. Il peut parfois se laisser emporter par ses émotions. C'est le gros du travail, qu'il puisse se concentrer sur ses objectifs et ses priorités, et qu'il ne laisse pas la frustration dominer le reste. C'est très important. Il ne faut pas oublier que tous les joueurs de haut niveau savent servir, retourner, faire des coups droits et des revers, des coups gagnants. Mais celui qui gère le mieux ses émotions, à niveaux équivalents, c'est lui qui va passer. Quand il aura intégré ça, il passera un gros cap. Et quelles sont ses qualités ? Il joue très bien, il a une super-patte, il est gaucher. Il doit vraiment développer l'identité du gaucher, faire un peu plus de slices, servir un peu plus des angles. Et dès qu'il va prendre conscience de ses qualités, il pourra vraiment progresser très vite.

Julien Jeanpierre, coach d'Arnaud Bovy pendant son stage Julien, vous êtes un ancien joueur professionnel, et c'est vous qui avez entraîné Arnaud Bovy pendant ses 6 semaines de stage à l'Académie Mouratoglou. Qu'avez-vous pensé de lui ? Je le sens monter en puissance. Il sera prêt, c'est sûr, pour ses premiers tournois. Physiquement, tennistiquement, il y a encore des choses à régler sur le terrain, et il sait qu'il va falloir être plus agressif, plus physique, et plus dur avec lui-même, pour attaquer sa carrière professionnelle. Parce que ce n'est pas le même monde que chez les juniors. Il sait ce qu'il a à faire, et j'espère qu'il va se conditionner, et être positif. Il a tendance, parfois, à être un petit peu négatif. Donc il faut qu'il soit confiant pour ce début de saison, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ne joue pas bien. Quand on est parmi les très bon juniors, et qu'on entame une carrière professionnelle, c'est autre chose, c'est un nouveau départ, et on n'est plus parmi les très bons... C'est complètement différent, je l'ai vécu, et je sais ce que c'est (NDLR, Julien Jeanpierre avait gagné l'Australian Open chez les juniors, avant de passer professionnel). On arrive d'un circuit junior, et on prend, entre guillemets, des mauvaises habitudes. Quand on est parmi les meilleurs juniors, on a quelques matches faciles, dans des premiers tours, face à des joueurs qui ont des complexes d'infériorité. Et on a tendance, en arrivant sur le circuit professionnel, à avoir ce relâchement, sur des premiers tours, contre des gens que l'on ne connaît pas. Et on se rend vite compte que là, tous les matches sont difficiles, et que les joueurs qu'on affronte ont autant envie de gagner que nous. Si on n'est pas prêt à aller au combat tout de suite, c'est compliqué.