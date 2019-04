Archives: Henin et Clijsters offrent à la Belgique sa seule et unique Fed Cup en 2001

Dans toute son histoire, le tennis féminin belge n'a remporté qu'un titre en Fed Cup. Un sacre décroché grâce à deux jeunes joueuses extrêmement talentueuses, au tout début de leur ascension sur le tennis mondial. Retour sur un grand moment du sport belge.

11 novembre 2001, au terme de superbes saisons individuelles, Kim Clijsters (5e mondiale) et Justine Henin (7e mondiale) emmènent la Belgique à Madrid pour le tour final de la Fed Cup. En l'absence des Américaines, championnes en titre, qui n'ont pas souhaité venir car quelques mois après les attentats du 11 septembre, elles n’estimaient pas la sécurité assez solide, l'équipe belge, dans laquelle se trouve aussi Els Callens et Laurence Courtois fait office de grandissime favorite.

Un statut que nos filles assument totalement. A respectivement 18 et 19 ans, Kim Clijsters et Justine Henin sortent chacun d'une saison incroyable lors de laquelle les deux prodiges ont disputé - et perdu malheureusement - leur première finale de Grand Chelem (Roland Garros face à Jennifer Capriati pour Clijsters, Wimbledon face à Venus Williams pour Henin). Et pour cette dernière semaine de la saison 2001, les deux gamines vont tout écraser sur leur passage.

Sur la terre battue de Madrid où se tient le Tour Final de la Fed Cup, les Belges réalisent un parcours parfait en poules, battant l'Espagne, l'Allemagne et l'Australie sans concéder le moindre set. Place ensuite à la finale face à la Russie. Une finale sans aucun suspense tant nos deux stars survolent les débats. Justine bat la 38e mondiale Nadia Petrova 6-0, 6-3. Kim se défait elle d'Elena Dementieva (12e mondiale) 6-0, 6-4. Els Callens et Laurence Courtois perdront par après le double joué seulement pour la forme. Au terme d'une semaine parfaite, la Belgique a remporté 14 des 15 sets disputés et a surtout décroché la première et unique Fed Cup de son histoire.

La suite? Kim et Justine privilégieront un peu plus leurs carrières individuelles et décrocheront les succès qu'on leur connaît.

Mais leur succès de 2001 restera à jamais gravé dans le livre d'histoire du tennis belge.