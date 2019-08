Andy Murray sera l'invité de prestige de l'European Open d'Anvers

Le Britannique Andy Murray , ancien numéro 1 mondial et vainqueur à deux reprises de Wimbledon, sera l’invité de prestige de l’European Open d’Anvers en octobre prochain, ont annoncé les organisateurs en conférence de presse ce mercredi après-midi.

Andy Murray sera à l'European Open - © RTBF

Depuis son retour en simple en ce mois d’août après sept mois d’absence en raison d’une nouvelle opération à la hanche, Andy Murray s’est incliné au premier tour des tournois de Cincinnati et de Winston-Salem, aux Etats-Unis. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne participera pas à l'US Open.

"Il fait partie des quatre plus grands joueurs au monde. Il a joué 11 finales de Grand Chelem, il a gagné 45 tournois et la Coupe Davis, c’était à Gand. L’an dernier, on rêvait d’aller un nom tellement prestigieux. Nous sommes très heureux de l’accueillir !", a expliqué Dick Norman, directeur du tournoi anversois, à notre micro.

L'édition 2019 de l'European Open aura lieu du 13 au 20 octobre, et la billetterie est ouverte depuis le mardi 18 juin. A cette occasion, les organisateurs en avaient à l’époque profité pour annoncer le nom de cinq premiers participants : David Goffin, Steve Darcis, Gaël Monfils, Frances Tiafoe et Diego Schwartzman.