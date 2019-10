Andy Murray renverse Wawrinka et remporte la 4e édition du tournoi d'Anvers

Andy Murray a remporté la quatrième édition de l'European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers, joué sur surface dure et dotée de 635.750 euros, dimanche. Le Britannique, 243e au classement ATP, est venu à bout du Suisse Stan Wawrinka (ATP 18) 3-6, 6-4, 6-4 après 2 heures et 28 minutes de jeu.

Murray signe une 12e victoire en 20 duels avec Wawrinka.

Le Britannique, 32 ans, qui revient progressivement au plus haut niveau après son opération à la hanche en janvier, n'avait plus disputé de finale depuis son sacre à Dubai en février 2017. Il ajoute un 46e titre à son riche palmarès, qui comprend notamment trois victoires en Grand Chelem (deux succès à Wimbledon et un à l'US Open).

Wawrinka, 34 ans, visait lui le 17e titre de sa carrière, le premier depuis le tournoi de Genève en mai 2017.

Murray est le quatrième joueur à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve, après les Français Richard Gasquet (2016) et Jo-Wilfried Tsonga (2017) et son compatriote Kyle Edmund (2018).