Andy Murray de retour à Anvers : "Je n’ai pas beaucoup joué en Belgique… mais ça s’est toujours bien passé"

Il y a deux ans, Andy Murray remportait son dernier titre ATP à Anvers lors de l’European Open après avoir connu de sérieux problèmes à la hanche. De retour pour cette nouvelle édition, l’Écossais de 34 ans s’est remémoré ses bons souvenirs belges au micro de notre journaliste Vincent Langendries. Aujourd’hui 172e mondial, Murray affrontera l’Américain Frances Tiafoe (ATP 48) ce mardi.

"Je me sens bien. La dernière fois que je suis venu en Belgique, j’ai vécu une semaine incroyable. Gagner un tournoi après tout ce que j’ai vécu ces dernières années… Je suis heureux d’être de retour", raconte le Britannique. Outre sa victoire au tournoi d’Anvers en 2019, Murray a également remporté la Coupe Davis sur le sol belge face à la Belgique quatre ans plus tôt. "Je n’ai pas beaucoup joué en Belgique dans ma carrière, mais quand j’ai joué ici ça s’est bien passé. Pour les Belges, c’était une déception de perdre en Coupe Davis. L’ambiance était incroyable. La Coupe Davis me manque… l’ambiance était vraiment spéciale".

Je vais continuer à jouer au tennis jusqu’à ce que mon corps me dise stop

Le Covid-19 a perturbé le quotidien de nombreux sportifs dont les joueurs de tennis. Après un repos forcé, la reprise a fait un bien fou à Andy Murray : "Quand nous avons recommencé à jouer en septembre, j’étais très excité même s’il n’y avait pas de fans dans les stades. Mais après quelques mois, je ne prenais plus trop de plaisir sans public. C’était vraiment plat. Le sport a besoin des supporters. Ces dernières semaines, c’était vraiment agréable de jouer devant les fans même si ce n’étaient pas des grands tournois".

À 34 ans, le détenteur de 46 titres ATP dont trois Grands Chelem aime toujours autant le tennis malgré toutes les blessures qu’il a subies ces dernières années. "Je joue au tennis depuis que j’ai 4 ou 5 ans, je suis professionnel depuis 16 ou 17 ans et je suis parti de chez moi quand j’avais 15 ans. J’aime le tennis. Ce sport m’a donné d’incroyables opportunités. Je voyage dans le monde entier depuis que je suis enfant et j’ai vécu de beaux moments sur les courts. Le tennis est une grande partie de ma vie et beaucoup d’anciens joueurs avec qui j’ai parlé m’ont dit de continuer à jouer le plus longtemps possible. Je vais donc continuer à jouer au haut niveau jusqu’à ce que mon corps me dise stop", conclut l’ancien numéro 1 mondial.