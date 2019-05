Alison Van Uytvanck rejoint les quarts de finale à Rabat

Alison Van Uytvanck (WTA 52) s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi international de Rabat. Ce mercredi, sur la terre battue de la capitale marocaine, la Brabançonne flamande a éliminé au deuxième tour l'Américaine Varvara Lepchenko (WTA 149). Elle a facilement imposé sa marque 6-4 et 6-0 en 1h13.

Van Uytvanck, 25 ans, pourrait rencontrer Ysaline Bonaventure (WTA 122) en quarts de finale de ce tournoi doté de 250.000 dollars. La Stavelotaine doit rencontrer la Slovène Tamara Zidansek (WTA 67) plus tard dans la journée.

Van Uytvanck viendra jouer avec sa partenaire Greet Minnen son quart de finale en double ce mercredi. Le tandem belge rencontrera le duo espagnol Maria Jose Martinez Sanchez et Sara Sorribes Tormo qui forme la première tête de série.

Elise Mertens (WTA 18) s'est qualifiée sans problème pour le deuxième tour mardi. Après une heure et cinq minutes de tennis et deux manches (6-3 et 6-1), la tenante du titre et tête de la première série a écarté la N.3 belge Kirsten Flipkens (WTA 59). Mertens rencontrera la Serbe Ivana Jorovic (WTA 99) encore ce mercredi.