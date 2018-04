Alison Van Uytvanck rejoint les 1/8 de finales du tournoi de Lugano

Alison Van Uytvanck (WTA 51) a finalement rejoint les huitièmes de finale du tournoi de tennis de Lugano. Mercredi matin, elle a éliminé la Française Océane Dodin (WTA 93) 6-4 et 6-2 au premier tour ce tournoi sur terre battue dotée de 250.000 euros. Le match avait été arrêté par la pluie lundi alors que la N.2 belge, âgée de 24 ans, menait 5-4 service à suivre contre la Nordiste de 21 ans. La pluie avait contraint les organisateurs d'annuler tous les matchs mardi.

Van Uytvanck sera opposée pour une place en quarts de finale à la lauréate de la rencontre entre la Tchèque Kristina Pliskova (WTA 70) et l'Italienne Camila Giorgi (WTA 59).

Elise Mertens, 22 ans, 20e mondiale et à ce titre 2ème tête de série, débutera ce mercredi face à l'expérimentée luxembourgeoise Mandy Minella, 301e à la WTA. La joueuse d'Esch-sur-Alzette, âgée de 32 ans, l'avait battue au dernier tour des qualifs à Bogota en Colombie (sur terre battue) en 2015 (6-2, 6-4) lors de leur seule rencontre sur le circuit. Minella reste sur une victoire fin mars dans le tournoi ITF de Santa Margherita di Pula (25.000 dollars).

Kirsten Flipkens (WTA 74), 32 ans, découvrira pour sa part l'actuelle N.3 allemande Carina Witthoeft (WTA 57), 23 ans.

Les trois joueuses belges sont également engagées dans le tableau du double et sont programmées encore ce mercredi en fin de journée. Alison Van Uytvanck jouera avec Mandy Minella. Elle débuteront contre la 2ème tête de série formée de la Polonaise Alicja Rosolska et de l'Américaine Abigail Spears. Elise Mertens et Kirsten Flipkens, associées, ont été désignées première tête de série. Elles aborderont le tournoi contre les Russes Natela Dzalamidze et Veronika Kudermetova.