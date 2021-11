Alison Van Uytvanck, expéditive, rejoint les quarts de finale à Linz

Alison Van Uytvanck s’est facilement qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 250 de Linz, ce mardi en Autriche. La numéro 2 belge, 27 ans, 69e mondiale, a pris la mesure au 2e tour de l’Ukrainienne Lesia Tsurenko, 32 ans, 132e mondiale, en deux manches (6-0, 6-3), en à peine plus d’une heure de jeu.

"Je suis très satisfaite", a-t-elle expliqué à Belga après sa victoire. "J’ai disputé deux matches d’un très bon niveau. C’est chouette pour entamer la dernière semaine de la saison et essayer de signer encore un beau résultat. Je suis ravie de mon niveau de jeu et de mon comportement sur le court. Je me sens vraiment bien sur le dur indoor. Il s’agit de l’une de mes surfaces préférées. Je cherche toujours d’avoir encore un pic en fin de saison. À Astana (ndlr : où elle avait conquis le 5e titre de sa carrière), cela s’était déjà remarquablement passé et j’espère que je réussirai également à aller loin ici"

Déjà demi-finaliste à Linz, en 2018, Alison Van Uytvanck affrontera en quarts l’Américaine Danielle Collins (WTA 29), 27 ans, 29e mondiale, tombeuse de la Belge Greet Minnen 6-1, 6-3.

"Je vais surtout me focaliser sur moi-même et essayer de maintenir le niveau de jeu que j’affiche depuis le début du tournoi. C’est la dernière et je vais tout donner. Qui sait jusqu’où cela pourra me mener ?", a conclu Alison Van Uytvanck.