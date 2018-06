Alison Van Uytvanck éliminée au deuxième tour à Majorque

Alison Van Uytvanck a été éliminée au deuxième tour du tournoi de tennis WTA de Majorque, épreuve sur gazon dotée de 250.000 dollars, mercredi en Espagne.

Alison Van Uytvanck, 24 ans, 44e joueuse du monde, a été battue au 2e tour la jeune Américaine de 19 ans, Sofia Kenin, 91e mondiale, issue des qualifications 2-6, 6-4, 6-4. Si la joueuse de Grimbergen a remporté le premier set (2-6), elle a du courir derrière son adversaire dans la seconde manche. Avec un break de retard, Alison Van Uytvanck a pourtant eu six balles de contre-break pour recoller au score. Las, Sofia Kenin a égalisé (6-4) pour réussir ensuite à remporter le 3e set (6-4), et le match, en 2 heures et une minute de jeu.

En quarts de finale, c'est l'Américaine qui sera opposée soit à la Française Caroline Garcia, 24 ans, tête de série numéro 1, 6e joueuse du monde, soit à la Suédoise Johanna Larsson (WTA 63), 29 ans, issue des qualifications.