Alison Van Uytvanck battue par la 223e mondiale en finale à Karlsruhe

Alison Van Uytvanck (WTA 65) s’est inclinée en finale du tournoi de tennis WTA 125 Series de Karlsruhe, une épreuve sur terre battue dotée de 125.000 dollars, dimanche en Allemagne. La Belge de 25 ans, tête de série numéro deux, a été battue par la Roumaine Patricia Maria Tig (WTA 223), 25 ans.

Alors que la Grimbergeoise avait bien débuté, en remportant le premier set 3-6, elle a ensuite concédé les deux suivants sur le score net et sans appel de 6-1, 6-2 après 1h39 de jeu. Van Uytvanck voit donc son compteur bloqué à quatre sacres sur le circuit WTA alors que Tig a écrit la première ligne de son palmarès après avoir perdu ses deux premières finales, à Bucarest cette saison et à Bakou en 2015. A noter que la droitière belge n’avait jamais été battue en finale sur le circuit, elle qui a remporté les tournois de Taïwan (WTA 125) en 2013 puis ceux de Québec (2017) et de Budapest (2018 et 2019). Van Uytvanck, partenaire en double de sa petite amie Greet Minnen, qu’elle a écartée de sa route au premier tour du tableau de simples, a été battue en demies samedi.