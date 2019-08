Alex de Minaur, sensation australienne à Big Apple

Un dernier coup droit de Kei Nishikori qui s'écrase dans le filet et Alex de Minaur peut enfin exulter. Il l'a fait. Après près de trois heures d'un combat intense, il évince la tête de série numéro 7 du tournoi. Une victoire méritée, arrachée. Excepté le troisième set lors duquel il aura connu un léger trou d'air, il aura toujours été supérieur à un pâle Japonais. Après coup, le sourire, encore juvénile, du jeune Australien (20 ans) en dit long sur son état d'esprit : heureux et ambitieux.

Parce que le natif de Sydney a su retrouver son tennis au meilleur des moments. Le début de saison 2019, il l'avait traversé comme un fantôme. Alors qu'on lui promettait un avenir brillant, il a balbutié son tennis. A enchaîné les désillusions et les défaites prématurées en Grand-Chelem, notamment. Si son revers face à Rafael Nadal à l'Open d'Australie lui est difficilement imputable, les défaites face à Pablo Carreno Busta (Roland-Garros) et Steve Johnson (Wimbledon) le sont beaucoup plus. Parce qu’intrinsèquement, il a toutes les qualités pour pouvoir rivaliser avec ce genre de joueur. A terme, il devrait même leur être supérieur.

Parce qu'Alex de Minaur, malgré un physique plutôt fluet qui ne paie pas de mine, est un redoutable joueur. Un infatigable guerrier de fond qui s'arrache sur tous les points. Impossible à déborder, il a fait de sa défense son atout majeur. Ajoutez à cela une capacité à fixer ses adversaires et un coup droit chirurgical et vous obtenez un jeune joueur rempli de promesses. Certes, il manque de régularité et son revers semble un peu "faible" par rapports aux ténors du circuit mais sa marge de progression semble énorme.