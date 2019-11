Alex De Minaur se qualifie pour la final de la Next Gen et affrontera l'Italien Jannik Sinner

L'Australien Alex De Minaur s'est qualifié pour la finale de la Next Gen ATP Finals, le tournoi de fin de saison rassemblant les huit meilleurs jeunes joueurs de la saison ATP, de moins de 21 ans non qualifiés pour les Masters de Londres. De Minaur (N.1), 20 ans, 18e mondial, a battu l'Américain Frances Tiafoe (N.2), 21 ans, 47e à l'ATP, 4-2, 4-1, 0-4 et 4-2. Le rendez-vous se joue sur surface dure et est doté de 1,4 million de dollars.

En finale, Alex De Minaur jouera contre la révélation italienne de la saison Jannik Sinner (N.8), 18 ans, 95e à l'ATP, tombeur de son côté du Serbe Miomir Kecmanovic (N.5), 20 ans, 60e mondial, 2-4, 4-1, 4-2 et 4-2. De Minaur avait été battu l'an dernier en finale par le Grec Stefanos Tsitsipas, qui va disputer lui le Masters à Londres. (Belga)