A Wimbledon, les Belges sont à fond derrière les Diables Rouges

Ils connaissent le sport de haut niveau, ils savent le travail qu'il y a derrière un bon résultat, ils savent à quel point une défaite peut faire mal. Les meilleurs joueurs de tennis belges sont à Wimbledon, en ce moment, là où va se jouer le troisième tournoi du Grand Chelem de l'année. Ils ont leur carrière, mais ils sont aussi supporters des autres sportifs belges, et donc, pour le moment, des Diables Rouges. Ils arrivent très bien à combiner leurs entraînements, et les rendez-vous devant la télévision, pour regarder ce qui se passe en Russie...

"On ne programme pas les entraînements en fonction des matches, mais on les regarde le plus souvent possible". David Goffin suit les matches de la Coupe du monde. Devant une télévision, quand il le peut; ou grâce aux résultats en direct, quand il doit peaufiner sa préparation pour Wimbledon. "Si on peut gérer, s'entraîner et regarder les matches, on le fait".

Le numéro un du tennis belge est de nature plutôt calme, et cela ne change pas quand il regarde un match des Diables Rouges. "Je suis évidemment à fond derrière les Belges, mais je ne joue pas au pseudo-entraîneur, qui pourrait faire mieux que celui qui est en place, qui affirme qu'il faudrait faire tel ou tel changement, et adopter telle ou telle tactique. Je supporte les Diables, je sais qu'ils font le truc à fond, et qu'ils essayeront d'aller le plus loin possible. Je regarde ça tranquillement, dans mon canapé, sans m'exciter."

David Goffin a déjà rencontré Eden Hazard, qui était venu soutenir l'équipe belge de Coupe Davis, en finale, à Lille. "C'était très sympa, et j'en garde un très bon souvenir. J'espère qu'il va continuer à bien jouer, et à performer comme il le fait pour le moment. J'ai évidemment toujours aimé Axel Witsel, aussi, parce qu'il vient du Standard. Et puis Kevin De Bruyne. On a tellement de bons joueurs..."