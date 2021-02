100% Sport, "Coup de sonde": Naomi Osaka peut-elle devenir la nouvelle reine du tennis féminin ?

Naomi Osaka a décroché à Melbourne son quatrième titre en grand chelem. La japonaise, coachée par le Belge Wim Fissette, a remporté l'US Open à deux reprises (2018 et 2020) et l'Open d'Australie deux fois également (2019 et 2021). Il lui manque pour l'heure un petit déclic à Roland Garros et Wimbledon où elle n'a jamais fait mieux que le troisième tour. Néanmoins elle est devenue depuis 2018 l'une des références du circuit féminin.



Dès lundi, la joueuse de 23 ans passera de la 3è à la 2è place du classement mondiale et elle se verrait bien déborder l'australienne Ashleigh Barty pour s'installer, comme en 2019, sur le trône du tennis féminin et dominer durablement le circuit WTA à l'instar d'une Serena Williams. C’est le thème de notre question du jour : Naomi Osaka peut-elle devenir la nouvelle reine du tennis féminin ?