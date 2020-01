Yanina Wickmayer au deuxième tour des qualifications à l'Australian Open

Yanina Wickmayer a assuré sa place pour le deuxième tour des qualifications de l'Open d'Australie, ce mardi à Melbourne. La N.6 belge âgée de 30 ans, et 147ème mondiale, a éliminé l'Australienne Ellen Perez (WTA 248) qui bénéficiait d'une invitation 7-6 (9/7), 6-1 en 1h33.

Wickmayer sera opposée au deuxième tour à Ann Li (WTA 142/N.31). L'Américaine de 19 ans a sorti de son côté l'Egyptienne Mayar Sherif (WTA 192) 6-3, 7-5.

Plus tôt dans la journée Ysaline Bonaventure (WTA 115/N.9) s'est qualifiée aux dépens de la Française Diane Parry (WTA 337), 17 ans et invitée par les organisateurs, 6-2 et 7-5. Au deuxième tour, la Stavelotaine affrontera l'Italienne Martina Trevisan (WTA 158) victorieuse de la Roumaine Jaqueline Cristian (WTA 208) 6-2, 6-2.

Mercredi, Greet Minnen (WTA 119/N.13) jouera contre l'Australienne Kaylah McPhee (WTA 224), 21 ans, qui avait déjà battu la Belge de 22 ans l'an dernier dans un tournoi de 25.000 dollars à Payford en Australie.

Trois tours de qualification sont prévus pour tenter de rejoindre trois autres Belges dans le tableau final : Elise Mertens (WTA 17), Alison Van Uytvanck (WTA 47) et Kirsten Flipkens (WTA 79).