Thierry Van Cleemput, de retour à Melbourne : "La formation est dans mon ADN"

Il y a un an, Thierry Van Cleemput était l’entraîneur de David Goffin à l’Australian Open. Après la défaite de son joueur au troisième tour, on apprenait la séparation professionnelle des deux hommes. L’ancien coach du numéro un belge est bien sûr resté dans le milieu du tennis, depuis ce moment-là. Il travaille à nouveau avec des jeunes. Et il est de retour à Melbourne, pour le premier Grand Chelem de la saison. Il accompagne la juniore belge Sofia Costoulas, éliminée au premier tour en simple, mais toujours en compétition dans le tournoi de double.

Entretien avec Thierry Van Cleemput…

Thierry, vous êtes à nouveau présent à l’Australian Open, mais cette fois avec Sofia Costoulas. Vous l’avez souvent dit, ce qui vous intéresse avant tout, c’est la formation des jeunes. C’est ce qui vous occupe, pour le moment…

Oui, et il n’y a pas qu’elle. J’ai des perspectives pour m’occuper des jeunes. C’est vrai que c’est dans mon ADN, c’est ce que j’aime faire, c’est ce que je vais certainement essayer de refaire une majeure partie du temps. J’aime ça, donc si on a besoin de moi, je suis prêt à me consacrer à cette activité-là. J’ai toujours dit que c’est ce que je ferais.

A propos de Sofia Costoulas, vous n’allez certainement pas aimer que l’on dise que c’est un espoir, parce qu’il ne faut pas faire peser trop de poids sur ses épaules. Comment peut-on la décrire, alors ? C’est un talent ?

C’est tout à fait ça. Mais que ce soit pour Sofia ou pour d’autres, il ne sert à rien de tirer des plans sur la comète. C’est beaucoup trop tôt. Les champions d’un jour ne sont pas les champions de toujours. On a vu beaucoup trop de jeunes champions, dans la catégorie des moins de 14 ans ou dans la catégorie des moins de 18 ans, qui n’ont rien prouvé derrière. Donc, cette formation des jeunes jusqu’au circuit, jusqu’au moment où ils sont autonomes, c’est-à-dire professionnels, c’est un sacerdoce, c’est un travail de longue haleine, et tout à fait circonstanciel. Cela dépend comment ils vont évoluer psychologiquement, comment ils vont évoluer physiquement, comment ils vont évoluer techniquement, est-ce qu’ils vont s’adapter, est-ce qu’ils vont se saturer, etc. Je trouve ça un peu stupide de regarder des classements et d’en tirer des conclusions pour l’avenir. Ici, Sofia n’a pas réussi son tournoi en simple. Elle a été un peu mangée par l’événement, et son adversaire a réussi une très grosse performance. Mais ce n’est pas grave, elle est venue prendre de l’expérience, elle n’a que 14 ans. Et ce sera comme ça pour d’autres aussi. Je pense que le travail avec ces jeunes est un travail de fond, qui va prendre du temps, et dans lequel il faut avoir un très haut niveau d’exigence. Il faut être pointu et exigeant, tout en étant léger, parce que ce sont encore, soit des enfants, soit des adolescents. Il faut être légers, il ne faut pas commencer à vouloir professionnaliser un enfant.

Des jeunes comme eux, il faut les aider, il faut leur apprendre, et il faut les protéger, c’est ça ?

Les protéger, certainement. Leur apprendre, ils sont là pour ça. Tout en étant exigeant, comme je l’ai dit. C’est une main de fer dans un gant de velours. Il faut également les protéger en ne les faisant pas quitter l’école. Et il faut relativiser les contre-performances, et les performances, parce que cela ne veut jamais rien dire. Je crois qu’il faut beaucoup de bon sens. Et il faudra avoir une équipe solide autour d’eux, un projet sain, un projet solide. On doit mettre ça en place avec la Fédération, avec la Communauté Française, avec tous les acteurs du système, pour essayer de renouer très tôt avec un projet sur le long terme.

Sofia Costoulas apprend beaucoup dans ce tournoi du Grand Chelem, qui est son premier. Elle voit comment sont les coulisses d’un tournoi du Grand Chelem, comment sont les salles de presse. Elle a semblé avoir une grande maturité, quand elle a répondu à ses premières interviews, à seulement 14 ans…

Oui, probablement aussi parce qu’elle ne vit que pour ça. Mais de nouveau, ça ne veut rien dire. C’est très bien, mais cette maturité, c’est sur le terrain qu’elle se traduit, et pas en conférence de presse. Mais je crois que ce qui est très intéressant, c’est de venir prendre la température dans ce genre d’événement, pour voir comment ils gèrent ce genre de choses, et pour prendre de l’expérience. Mais, je le répète, ça ne sert à rien de tirer de plans sur la comète. Pour l’instant, on est juste nulle part.

On peut quand même citer ses atouts ?

D’abord, elle a la passion du tennis. Et puis, il y a une qualité de frappe, une qualité musculaire. Maintenant, il y a aussi encore beaucoup de choses à travailler. Il y a un service qui semble être très intéressant, même s’il n’est pas encore tout à fait constant. Et il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire.

Cela vous fait plaisir de revenir en Australie ?

Pas vraiment, non. J’ai fait ça pendant de nombreuses années. On m’a connu avec David Goffin, mais j’étais aussi avec Steve Darcis, Olivier Rochus, auparavant. Les voyages forment la jeunesse, mais là je ne suis plus tout jeune. Ca commence à user, aussi. Après avoir formé la jeunesse, ça use avec la vieillesse (rires).

Vous suivez encore le circuit, quand vous êtes chez vous ? Vous regardez des matches, vous regardez les résultats ?

Je crâne. J’essaie de faire croire que je ne le suis pas, et que j’ai pris du recul. Et en fait, si, je le regarde encore.

Avec un oeil plus attentif, forcément, sur le parcours de David Goffin ?

Je ne suis plus son entraîneur, donc maintenant, je dois me contenter d’être son supporter. Ce qu’il a montré en début d’année est remarquable. Je ne suis pas du tout "faux cul" en disant que je suis vraiment content de ce que Thomas Johansson fait. Finalement, c’était un mal pour un bien. Il y avait une usure du temps qui s’était installée dans la relation, une influence moins importante. La fraîcheur de Thomas et l’enthousiasme de Thomas, et de nouveaux discours, ainsi que la nouvelle équipe, ça fonctionne. Moi, je pense que ça va aller, dans le futur. Dans un avenir très proche, il va encore nous réserver de très bonnes choses. Je vous l’avais dit, et je le pense.

Ecoutez Thierry Van Cleemput…