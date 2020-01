Thiem, en demi-finale contre Zverev : "Ce que j’ai fait ici, Goffin peut le faire aussi"

Dominic Thiem (ATP 5) a confié jeudi avant sa demi-finale à l’Open d’Australie contre Alexander Zverev (ATP 7) que la victoire de son ami David Goffin (ATP 11) à Sydney contre Rafael Nadal (ATP 1) lui avait en partie servi d’inspiration pour terrasser l’Espagnol mercredi soir dans la Rod Laver Arena. L’Autrichien, 25 ans, a même expliqué que ce qu’il avait "fait ici" à Melbourne, le Liégeois, 29 ans, pouvait "le faire aussi".

"J’ai vu le match de David contre Rafa à Sydney", a-t-il raconté à Belga à la sortie de son entraînement avec son jeune frère Moritz. "Si vous voulez battre Nadal, vous devez être prêt à prendre beaucoup de risques. Il faut essayer de frapper un maximum de coups gagnants. C’est le seul moyen. Et c’est ce que David avait fait. Il avait pris la balle tôt et était rentré dans le terrain pour enlever un maximum de temps à Rafa. Et cela m’avait conforté dans l’idée que c’était clairement la bonne tactique. Et tant pis pour les fautes directes. Il faut les accepter."

Lors de leur sixième rencontre sur le circuit ATP, David Goffin avait réussi à battre Rafael Nadal en 6-4, 7-6 (7/3) en quart de finale à Sidney.

Entre-temps, Dominic Thiem, qui a progressé sur le circuit en compagnie de David Goffin – les deux se sont souvent entraînés ensemble, notamment lors de stages à Tenerife – disputera déjà vendredi à Melbourne sa cinquième demi-finale dans une levée du Grand Chelem. Le droitier de Vienne a même déjà atteint deux finales, à Roland-Garros, là où le n°1 belge n’a encore jamais dépassé les quarts de finale et s’est incliné ici au troisième tour contre le Russe Andrey Rublev (ATP 16).

"David est un super joueur", a-t-il poursuivi. "Je rencontre d’ailleurs toujours des difficultés contre lui, car il prend la balle tôt, il est vif comme l’éclair et il lit très bien le jeu. Il a même atteint la finale du Masters avant moi à Londres (NdlR : en 2017), une finale qu’il aurait pu gagner contre Dimitrov. Ensuite, il avait été exceptionnel en finale de la Coupe Davis contre la France. Il faut parfois un peu de chance, que les choses se mettent bien. Il a connu quelques blessures également, mais là, il rejoue bien et il va réintégrer le Top 10. Nous n’avons pas les mêmes qualités, mais ce que j’ai fait ici, il peut parfaitement le faire aussi", a-t-il conclu.