David Goffin donne de ses nouvelles, à un mois de son départ pour l'Australie - Tennis - David... David Goffin n’a plus joué le moindre match depuis le 31 août, depuis sa défaite au premier tour de l’US Open. Quelques jours plus tard, il avait annoncé qu’il mettait un terme à sa saison, pour mieux se remettre des blessures qui ont gâché son année. Et en particulier du souci au genou qui l’a tracassé pendant l’été. "Cela me permettra de revenir en meilleure forme en 2022", avait-il déclaré. 2022, c’est déjà presque demain. Alors, où en est le joueur liégeois ? Il a donné de ses nouvelles, à l’occasion d’un rendez-vous virtuel avec la presse belge. Et tout se passe bien pour le moment.