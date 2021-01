Tennis : Goffin de retour dans le top 15 mondial, Mertens 20e avant l'Open d'Australie

Pas ou peu de changement dans les classements ATP et WTA ce lundi. Au final, chez les hommes, la bonne opération est signée David Goffin. Le Belge profite de son convaincant parcours à Antalya, où il s'était arrêté en demi-finale, battu par Alex De Minaur, pour gratter une place et retrouver un strapontin au chaud dans le Top 15.

Il déloge Milos Raonic et Pablo Carreno Busta pour s'installer à la 14e place d'un classement ATP toujours dominé par le Serbe Novak Djokovic devant l'Espagnol Rafael Nadal et l'Autrichien Dominic Thiem alors que se profile l'ère australienne de la saison et l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, à partir du 8 février.

Elu joueur de la semaine par l'ATP, Alex De Minaur conserve lui sa 23e place et Alexander Bublik passe de la 49e à la 45e place.