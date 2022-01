Les rebondissements sont nombreux dans la saga 'Novak Djokovic à l'Open d'Australie de tennis'. Il y a quelques heures, on a appris que l'Australie annulait le visa du joueur serbe, qui était problématique depuis plusieurs heures. Le numéro un mondial a donc logiquement été prié de quitter le pays mais ses avocats ont intenté un recours contre cette décision. Jeudi matin, ils sont même parvenus à obtenir un sursis à cette expulsion. Le Serbe ne sera pas expulsé d'Australie avant lundi.

Un juge de Melbourne, Anthony Kelly, devait examiner vers 16H00 (06H00 HB) la requête du Serbe.

Retenu à l'aéroport et contraint d'y passer la nuit, le Serbe n'aurait pas fourni les justifications demandées et son visa a dès lors été annulé. Une information confirmée par le ministre de la santé australien. Greg Hunt a expliqué à Channel Seven que "Mr Djokovic n'a pas pu fournir les preuves justificatives appropriées pour son entrée en Australie et son visa a dès lors été annulé."

Djokovic s'était vu accorder mardi une dérogation médicale par l'Etat fédéral australien afin de pouvoir disputer l'Open d'Australie, mais il est resté bloqué à l'aéroport de Melbourne mercredi à cause d'un problème de visa.

Selon la presse australienne, le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie, qui avait pris l'avion mardi en direction de Melbourne après avoir annoncé l'obtention de cette dérogation, n'aurait pas rempli le bon formulaire pour le type de visa demandé, mais il semble surtout que les justificatifs demandés ne satisfassent pas les autorités locales.