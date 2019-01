Steve Darcis: "Je n'ai pas d'objectif pour l'Australian Open"

Battu, vendredi soir, en demi-finale du tournoi ATP 250 de Pune, en Inde, par le Croate Ivo Karlovic (ATP 100), Steve Darcis va tourner son regard vers l'Australian Open. Tel sera le prochain rendez-vous du Sprimontois, 34 ans, qui a préféré faire l'impasse sur le tournoi Challenger de Canberra, la semaine prochaine, pour arriver frais et dispo à Melbourne.

"Je prends l'avion ce samedi à 4h30 du matin et je serai dimanche à Melbourne", a-t-il confié après sa défaite. "Cela me laissera le temps de me préparer sagement. Je n'ai aucune idée de la manière dont les choses vont se passer. Je viens de sortir du terrain et je n'y ai pas encore réfléchi. Je vais voir comment je me sens et essayer bien m'adapter aux conditions qui peuvent être très variables. Je n'ai pas d'objectif pour l'Australian Open, si ce n'est de prendre du plaisir. Si je gagne, tant mieux et si je perds au premier tour, c'est la vie."

À l'Australian Open, où son meilleur résultat reste une accession au troisième tour en 2017, Steve Darcis retrouvera le gratin du tennis mondial pour la première fois depuis belle lurette. Mais cela ne lui fait ni chaud, ni froid.

"Franchement, côtoyer les Djokovic, Federer et Nadal, je m'en fiche un peu", poursuivit-il. "C'est sympa de disputer à nouveau de beaux tournois, mais le plus important pour moi, c'est de pouvoir à nouveau être sur un court, que ce soit dans une levée du Grand Chelem, d'un ATP 250 ou d'un tournoi Challenger. Je n'ai même pas suivi qui est en forme à l'heure actuelle et qui ne l'est pas. Je vais essayer de me concentrer sur moi-même. C'est déjà assez difficile comme ça", sourit-il.