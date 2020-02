Sofia Kenin, la petite "créature" devenue grande

Si cette ambition démesurée peut surprendre, elle est couplée à une rage de vaincre et à un talent inné. “Le premier jour, la première minute où j’ai vu comment elle jouait, j’ai vu qu’elle avait quelque chose de spécial. C’est la plus effrayante des petites créatures (sic) que j’ai jamais coachées.” affirmait à Forbes Rick Macci, son premier entraîneur, pourtant habitué à coacher les plus grandes, soeurs Williams en tête.

Sofia Kenin c’est l’histoire d’une jeune prodige rapidement amenée à titiller les sommets. Cataloguée future star dès son plus jeune âge, elle fourmillait d’ambition. “Je veux être une championne et numéro 1 mondiale” clamait-elle à qui voulait bien l’entendre alors qu’elle n’avait que sept ans.

Les images ont fait le tour du monde. Parce qu’elle ont quelque chose d’attendrissant mais surtout de diablement prémonitoire. Elles datent de 2005. On y aperçoit Kim Clijsters qui donne une interview à la chaîne officielle de l’Open d’Australie. Sur ses genoux, une jeune fillette de six ans se dandine en souriant. Ce jour-là, Clijsters a pour mission de montrer les coulisses du tournoi à la jeune fille, qui la suit à la trace, munie de sa valise d’étoiles dans les yeux. A la fin de leur journée commune, la Belge explique :“Voici Sofia. Elle a six ans et sera une grande joueuse.”

Sofia Kenin, - © WILLIAM WEST - AFP

Encore verte et quelque peu naïve, Kenin fait parler d’elle pour la première fois en décembre 2014. Elle remporte le prestigieux tournoi d’Orange Bowl, dédié aux meilleurs jeunes joueuses. En 2015, elle ne s’incline qu’en finale de l’US Open Juniors. C’est désormais certain, sa carrière est bien en marche. Reste à s’ouvrir les portes d’un monde professionnel plus exigeant.

Quand elle franchit le pas et abandonne tout pour s’adonner à la petite balle jaune en 2018, les observateurs s’accordent pour dire qu’elle risque de faire du grabuge au sein du circuit WTA. Confirmation quelques mois plus tard puisque Kenin atteint déjà la 48e place mondiale. Dans la foulée, en 2019, elle est nommée meilleure espoir et caracole à une belle 14e place. En à peine deux années passée sur le circuit. “Si vous parlez de Sofia à n’importe qui, ils vont probablement dire que son ascension est fulgurante. Mais tout son travail a été tellement méthodique. Elle le mérite” confirme son ancien coach.

Samedi, en finale face à une Muguruza bien plus expérimentée Kenin a fait...du Kenin. D’abord tourmentée par l’enjeu, l’Américaine a perdu le premier set. Mais très vite, elle s’est adaptée, a modifié son style de jeu. Le diesel Kenin s’est alors mis en marche. La suite est limpide, un double 6-2 qui lui offre un premier Grand-Chelem en carrière. Un exploit colossal pour une joueuse d’à peine 21 ans. Son premier réflexe après le match ? Remercier Kim Clijsters, sa mentor spirituelle.

Reste dorénavant à confirmer. Probablement, le plus dur dans le fluctuant tennis féminin actuel. Avant elle, de nombreuses joueuses ont cru pérenniser leur présence au top en remportant leur premier Majeur...avant de s’écrouler par la suite. Sur les 13 derniers Grands-Chelems, on dénombre onze lauréates différentes. Seules Naomi Osaka et Simona Halep sont parvenues à rafler plus d’un Grand-Chelem depuis 2017. Le circuit WTA se cherche donc désespérément une patronne. Kenin a-t-elle les épaules pour s’installer sur le trône ?