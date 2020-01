Rublev estime que "la pression sera sur Goffin car il est le favori"

Andrey Rublev (ATP 16) sera l’adversaire de David Goffin (ATP 11) à l’Open d’Australie, samedi. Le Russe, 22 ans, de retour après une blessure au poignet au printemps 2019, est tout simplement le meilleur joueur depuis le début de l’année, avec 10 matchs gagnés d’affilée et deux titres remportés aux tournois ATP de Doha et Adélaïde.

"Il n’y a pas vraiment de secret à ma réussite actuelle. J’ai eu un peu de chance", a-t-il souri. "Cela ne va pas arriver souvent que je vais gagner autant de matchs. Je vais finir par perdre. Et ce qui m’importe d’ailleurs, c’est la manière dont je vais perdre et comment je vais bosser pour progresser. Après ma blessure au poignet, j’ai commencé à avoir une approche un peu différente du tennis. J’essaie de prendre un peu plus de plaisir, de râler un peu moins sur le court. Et j’ai remarqué que j’ai commencé à jouer de mieux en mieux."

Ancien N.1 chez les juniors, Andrey Rublev s’appuie sur une excellente première balle de service et un coup droit supersonique, qu’il est capable de frapper dans toutes les directions et qui lui a notamment permis de battre Roger Federer (ATP 3), l’été dernier à Cincinnati. Le Moscovite a également remporté son unique précédente confrontation contre David Goffin, à l’US Open en 2017.

"David est déjà un excellent joueur depuis plusieurs années. Il a déjà été dans le Top-10, ou juste en dehors", a-t-il poursuivi. "C’est quelqu’un de très régulier, qui a déjà gagné de bons tournois et battu de grands joueurs, comme Rafa (Nadal, ndlr) à l’ATP Cup. Il peut pratiquer un tennis incroyable. À l’heure actuelle, il est meilleur que moi. Il a un meilleur classement. Et il a signé de meilleurs résultats. On verra. Je me sens en tout cas physiquement qu’au début du tournoi (il est arrivé enrhumé, ndlr) Ce sera un match intéressant. Toute la pression sera sur lui, car il est le favori."