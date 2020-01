Pour Joran Vliegen et Sander Gillé, 2020 devrait rimer avec confirmation et progression

Depuis quelques mois, la Belgique est également présente en double, dans les tableaux masculins des tournois du Grand Chelem, grâce à Sander Gillé et Joran Vliegen. En un an, ils ont progressé de façon assez spectaculaire. Et ils ont gagné trois tournois.

Ils ont entamé la saison 2020 par une compétition par équipes nationales, l’ATP. Et, à Melbourne, ils s’apprêtent à disputer leur deuxième tour. Non pas contre les premières têtes de série et tenants du titre, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, mais contre Simone Bolelli et Benoît Paire, qui ont battu le duo français.

Entretien avec Joran Vliegen et Sander Gillé…

Joran et Sander, cela fait des semaines que vous devez vous sentir très bien. L’expérience de l’ATP Cup a dû être géniale. Vous avez joué une compétition, et en même temps, vous avez préparé ce tournoi du Grand Chelem. Avec toute une équipe, l’équipe belge, autour de vous, pour vous aider…

Joran Vliegen. Oui, c’était différent de ce que l’on fait habituellement. On a joué quatre matches, comme dans un tournoi normal. Donc la préparation était là. Mais c’était chouette de jouer devant les autres membres de l’équipe. C’était une nouvelle expérience. Je pense qu’on a fait des bons matches. On en a gagné deux, et on en a perdu deux. Je pense que le niveau était là. On a pris beaucoup de confiance et d’expérience. Parce qu’on a joué contre Nadal et Dimitrov. Ce n’est pas tous les jours, que l’on peut jouer contre eux. Cela nous aide beaucoup pour la suite.

On progresse quand on rencontre une bonne équipe de double. Mais on progresse aussi quand on rencontre un énorme joueur, comme Rafael Nadal, que l’on voit moins en double, mais qui est sans doute le meilleur joueur de double du monde ?

Sander Gillé. Oui, absolument. Avant, on avait parfois du mal face à des joueurs de simple, qui jouaient en double. Et maintenant, cela a changé. On trouve vraiment la bonne manière de faire, on joue bien au filet (on a bien travaillé là-dessus). On essaye de jouer notre jeu, et pas le leur. Ca change beaucoup de choses. Et je pense que maintenant, on est prêts pour jouer contre n’importe qui.

L’année dernière, à la même époque, vous n’étiez pas assez bien classé pour entrer dans le tournoi. Vous attendiez des forfaits, qui ne sont jamais venus. Il s’est passé énormément de choses, pour vous, en un an. Avez-vous profité de la trêve du mois de décembre pour repenser à tout ça ?

JV. C’était une année incroyable, notre progression a été incroyable. On a attendu des forfaits à Melbourne, comme on l’avait fait l’année d’avant à Wimbledon et à New York. Et depuis ce moment, tout est allé très vite. On a joué notre premier Grand Chelem à Wimbledon, en juillet dernier. Et ensuite, on a gagné trois titres ATP. C’était incroyable. Cette année, on essaye de confirmer, et de progresser dans les tournois plus importants.

Puisque votre statut a changé, est-ce que vous travaillez de façon plus professionnelle ? Y a-t-il plus de monde autour de vous, pour vous aider ?

SG. Nous, on a toujours été professionnels. De ce côté-là, rien n’a changé. Mais c’est vrai qu’on a commencé à travailler avec un coach, cette année. C’est tout nouveau, mais cela se passe très bien. Même si parfois, ce n’est pas facile d’avoir tout à coup quelqu’un qui nous fait des remarques. On n’a pas l’habitude. Cela va nous aider à progresser, cette année. Dans ce sens-là, c’est plus professionnel. Mais nous, on essaye de continuer notre travail, comme toujours.

Et y a-t-il des sponsors qui vous ont contacté, après vos bons résultats de l’année dernière ?

SG. C’est encore nous qui contactons les sponsors, en réalité. Et nous avons entamé une collaboration avec "Lotto". C’est un beau sponsor, c’est très cool qu’ils nous fassent confiance. Et j’espère que cela va pouvoir nous aider.

Ecoutez Joran Vliegen et Sander Gillé…