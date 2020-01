Ouf, David Goffin va mieux

Thomas Johansson donne des nouvelles de David Goffin - Tennis - Australian Open - Thomas Johansson... David Goffin s'était bloqué le bas du dos, et la hanche gauche, lors de son deuxième tour face à Pierre-Hugues Herbert. Il avait fini par l'emporter, de toute justesse, en cinq manches. C'était inquiétant, surtout avant un troisième tour contre le redoutable Russe Andrey Rublev, invaincu cette saison. Mais presqu'immédiatement, le joueur belge s'était montré rassurant. "Je pense que ce n'est pas musculaire, et c'est une très bonne nouvelle". Au lendemain de ce pépin physique, le coach de David Goffin, Thomas Johansson, allait dans le même sens. "David a reçu les premiers traitements à minuit, après son match. Et il va mieux. Je ne pense pas que ce soit sérieux. Je crois qu'il sera prêt, physiquement, à se battre contre Rublev. Nous avons les meilleurs spécialistes possibles, dans l'équipe, pour le soigner, quand quelque chose comme cela arrive. Je suis confiant. Il sera OK pour ce troisième tour."